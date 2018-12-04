Вторые туры конкурса "Великие имена России" пройдут с 10 по 21 декабря

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Вторые туры конкурса по присвоению российским аэропортам имен выдающихся соотечественников в рамках проекта "Великие имена России" пройдут в нескольких регионах с 10 по 21 декабря.

"Вторые туры должны пройти с 10 по 21 декабря. Голосование будет проходить по той же схеме, что и общероссийское. Только проголосовать смогут жители тех регионов, в которых объявлен второй тур", - сказал Фадеев.

Ранее в эфире телеканала Фадеев заявил, что проведение вторых туров будет связано, в частности, с тем, что "в нескольких городах одно и то же имя победило". "Во-вторых, есть спорные моменты, нам придется в них разбираться", - добавил он.

Согласно представленным данным, второй тур голосования будет проходить по трем аэропортам. Так, имена адмирала Николая Кузнецова, писателя Федора Абрамова и исследователя Ивана Папанина будут предложены во втором туре голосования для аэропорта Архангельска, в Нижневартовске выберут из имен военного летчика Николая Архангельского, государственного деятеля Александра Филипенко и нефтяника Виктора Муравленко. В Санкт-Петербурге выберут из имен полководца Александра Невского, писателя Федора Достоевского и композитора Дмитрия Шостаковича.

По выбору имени для столичного аэропорта Внуково и аэропорта города Пензы, добавил Фадеев, решение о проведении второго тура или утверждении результатов голосования будет принято через несколько дней. "Кроме того, представители исторического и научного сообщества признали целесообразность отдельно рассмотреть ситуацию с победителем в Горно-Алтайске, где по итогам финального голосования Николай Рерих опережает алтайского художника Чорос-Гуркина с минимальным перевесом голосов", - указал Фадеев.