Аэропорт Шереметьево после присвоения имени Пушкина установит специальные почетные доски

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево после присвоения имени русского поэта Александра Пушкина отобразит новое наименование на специальных почетных досках, которые будут размещены на зданиях терминалов. Об этом сообщается в пресс-релизе аэропорта.

Отмечается, что в рамках обширной культурно-просветительской программы откроется литературная гостиная в Музее истории Шереметьево, который находится в здании терминала F на пятом этаже. Кроме того, периодически будут проходить тематические фотовыставки, лекции и перформансы, знакомящие российскую и международную публику с неисчерпаемым творческим наследием поэта.

"Помимо высокого качества обслуживания пассажиров, одной из важнейших задач для нас является знакомство гостей аэропорта с богатейшим историко-культурным наследием нашей Родины. Мы стремимся реализовать это в архитектурно-дизайнерских решениях новых терминалов, с помощью уникальных мультимедийных экранов, арт-объектов и выставочно-культурных мероприятий. В ближайшем будущем будут созданы и представлены вниманию пассажиров видеосюжеты с литературными образами и сказочными персонажами произведений Александра Сергеевича Пушкина", - цитирует пресс-служба слова генерального директора аэропорта Шереметьево Михаила Василенко.

В рамках предстоящего Дня пассажира 20 декабря в Шереметьеве путешественники и гости аэропорта смогут приобщиться к искусству и насладиться стихотворениями поэта в исполнении актеров лучших театров столицы России.

Ранее сообщалось, что столичные международные аэропорты Шереметьево и Домодедово назовут в честь поэта Александра Пушкина и ученого Михаила Ломоносова.

Проект по присвоению аэропортам РФ имен великих людей реализовывался с 11 октября по 30 ноября. Россияне выбрали имена великих соотечественников для 42 аэропортов страны. Всего голосовали 5 525 553 человек, из них через социальные сети - более 2,7 млн человек, с помощью горячей линии - более 220 тыс. человек и через оффлайн-голосование - более 2,7 млн человек.