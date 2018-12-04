ЕСПЧ присудил около €1,2 млн родственникам предположительно похищенных жителей Чечни

ПАРИЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил сразу несколько исков в отношении России, поданных в связи с предполагаемым похищением жителей Чеченской Республики. Согласно опубликованному во вторник вердикту, родственникам пропавших людей присуждены компенсации общим объемом около €1,2 млн.

События, описанные в жалобах 10 семей, происходили с 2002 по 2004 годы. Во всех случаях речь идет о пропаже людей после задержания на контрольно-пропускном пункте, после вызова в отделение полиции и при иных обстоятельствах. По утверждениям заявителей, их родственники перестали выходить на связь после контакта с российскими военными.

Суд признал Россию виновной в нарушении статей 2 (право на жизнь), 3 (запрещение пыток и бесчеловечного обращения), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции о правах человека.

Самая крупная компенсация по одному делу составила €308 тыс. Обозначенные суммы, согласно вердикту, государство должно выплатить истцам в течение трех месяцев после вступления решения в законную силу.