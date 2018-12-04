{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Нижегородский губернатор: конкурс имен для аэропорта показал любовь жителей к истории

Глеб Никитин подчеркнул, что жители региона проявили высокую активность в ходе голосования

ТАСС, 4 декабря. Голосование по присвоению имени аэропорту Нижнего Новгорода отличалось высоким уровнем активности и показало любовь жителей региона к истории. Такое мнение высказал во вторник губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя присвоение нижегородскому аэропорту имени советского летчика-испытателя Валерия Чкалова.

На эту тему
История конкурса "Великие имена России"

Проект по присвоению аэропортам РФ имен великих людей реализовывался с 11 октября по 30 ноября. Россияне выбрали имена великих соотечественников для 47 аэропортов страны, в том числе для аэропорта Нижнего Новгорода. Ранее в шорт-листе кандидатов на присвоение имени этому аэропорту были также писатель Максим Горький и организатор, один из руководителей ополчения 1611-1612 годов Козьма Минин.

"Высокая активность в ходе голосования еще раз показала, что нижегородцы знают и любят историю региона. Было много аргументов за каждую кандидатуру, с которыми сложно поспорить. В итоге нижегородцы выбрали Валерия Чкалова, ставшего одним из символов мировой авиации <...> Перелеты экипажа под руководством Чкалова показали всему миру не только высочайший уровень мужества и мастерства наших летчиков, но и стали основой для развития целых направлений в отечественной авиации", - приводит пресс-служба правительства области слова Никитина.

Центр подсчета голосов в регионе работал на Нижегородской ярмарке. По данным пресс-службы областного правительства, 60 волонтеров вручную перебирали бюллетени, собранные их коллегами из других регионов. Всего в центр обработки поступило 1,2 млн анкет из нескольких городов страны.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
Путин в День волонтера вручит премии "Доброволец России - 2018"
Лауреаты в зависимости от призового места и масштаба проекта получат от 100 тыс. до 1 млн рублей на развитие своих программ
Читать полностью