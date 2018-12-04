Нижегородский губернатор: конкурс имен для аэропорта показал любовь жителей к истории

ТАСС, 4 декабря. Голосование по присвоению имени аэропорту Нижнего Новгорода отличалось высоким уровнем активности и показало любовь жителей региона к истории. Такое мнение высказал во вторник губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя присвоение нижегородскому аэропорту имени советского летчика-испытателя Валерия Чкалова.

Проект по присвоению аэропортам РФ имен великих людей реализовывался с 11 октября по 30 ноября. Россияне выбрали имена великих соотечественников для 47 аэропортов страны, в том числе для аэропорта Нижнего Новгорода. Ранее в шорт-листе кандидатов на присвоение имени этому аэропорту были также писатель Максим Горький и организатор, один из руководителей ополчения 1611-1612 годов Козьма Минин.

"Высокая активность в ходе голосования еще раз показала, что нижегородцы знают и любят историю региона. Было много аргументов за каждую кандидатуру, с которыми сложно поспорить. В итоге нижегородцы выбрали Валерия Чкалова, ставшего одним из символов мировой авиации <...> Перелеты экипажа под руководством Чкалова показали всему миру не только высочайший уровень мужества и мастерства наших летчиков, но и стали основой для развития целых направлений в отечественной авиации", - приводит пресс-служба правительства области слова Никитина.

Центр подсчета голосов в регионе работал на Нижегородской ярмарке. По данным пресс-службы областного правительства, 60 волонтеров вручную перебирали бюллетени, собранные их коллегами из других регионов. Всего в центр обработки поступило 1,2 млн анкет из нескольких городов страны.