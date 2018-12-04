Ветеран: имя Маресьева для аэропорта Волгограда широко расскажет о подвиге летчика

В шорт-лист проекта "Великие имена России" для Волгограда также попали имена маршалов Георгия Жукова и Василия Чуйкова.

"Большинство волгоградских ветеранов войны и труда голосовали за [имя] Маресьева. Имена Жукова и Чуйкова на слуху, они известны и ветеранам, и молодежи, в их честь названы улицы, проспекты, много памятников. <…> А вот имя Маресьева, 100-летие которого широко отмечалось два года назад в Камышине, не так широко представлено. Теперь о его подвиге, о его любви к Родине и воле к жизни узнает больше молодежи", - сказал Струков ТАСС.

Он добавил, что Маресьев был человеком волевым, настоящим патриотом. "Будет очень здорово, когда в самолете перед посадкой в нашем городе будут объявлять: "Прибываем в Волгоград, в аэропорт имени Маресьева", - отметил Струков.

В годы Великой Отечественной войны летчику Алексею Маресьеву (1916-2001) после ранения ампутировали обе ноги, однако он добился, чтобы ему разрешили и дальше летать на боевых самолетах при помощи протезов вместо ног. Всего за время войны он совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолетов врага: четыре до ранения и семь после. 20 июля 1943 года во время воздушного боя он спас жизни двух советских летчиков и сбил два вражеских самолета. 24 августа того же года Маресьеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1946 году за 19 дней корреспондент "Правды" Борис Полевой написал книгу "Повесть о настоящем человеке", в основу которой легла биография Алексея Маресьева. Автор изменил в книге фамилию летчика на одну букву. Похоронен Герой на Новодевичьем кладбище в Москве.

"Великие имена России"

Проект по присвоению аэропортам РФ имен великих людей проходил с 11 октября по 30 ноября. Россияне выбрали имена великих соотечественников для 47 аэропортов страны. Всего голосовало 5 млн 525 тыс. 553 человек, из них через социальные сети - более 2,7 млн человек, с помощью горячей линии - более 220 тыс. человек и через оффлайн-голосование - более 2,7 млн человек.

По решению экспертного совета в Архангельске, Нижневартовске и Санкт-Петербурге будут организованы вторые туры голосования с 10 по 21 декабря. Экспертный совет также отложил принятие окончательного решения по утверждению имен победителей в Пензе, Минеральных Водах и Горно-Алтайске.