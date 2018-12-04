Прапраправнучка Айвазовского прибыла в Крым на оглашение итогов "Великих имен России"

Айвазовский родился 17 июля 1817 года в Феодосии. Здесь им была основана картинная галерея, которую жители города считают своей гордостью. Художник скончался в 1900 году и похоронен в Феодосии. Аманда является прапраправнучкой по линии третьей дочери Айвазовского Александры Лапси, всего в Австралии проживают 27 родственников художника.

"Новость о том, что по итогам голосования симферопольский аэропорт получит имя Ивана Айвазовского вызвала у меня восторг. За последние два года я посетила Крым три раза и планирую поехать туда снова, чтобы узнать больше о местной культуре", - сказала Аманда ТАСС.

По словам писателя, общественного деятеля Григория Алексаняна, сопровождающего Аманду, она прилетела в Крым из Австралии, чтобы присутствовать на объявлении результатов голосования.

"Она живет в Австралии, прилетела, чтобы лично присутствовать, когда будут объявлять [итоги], - сказал Алексанян ТАСС. - Были организованы флешмобы в аэропорту [в поддержку присвоения аэропорту имени художника], мы с ней связались, отправляли ей [видео] флешмобов, она выходила в прямые эфиры, с Австралией поддерживала наш выбор".

Аманда также отметила изменения, произошедшие в регионе. "Вижу огромный прогресс, которого достигли в Крыму по части дорог, моста, и теперь аэропорт, и это поможет привлекать людей в Крым", - добавила она.

В конце ноября 170 учащихся крымских детских школ искусств и студентов вузов устроили флешмоб с танцами в терминале аэропорта Симферополя. Акцию они организовали в поддержку присвоения аэропорту имени художника Айвазовского, который жил и работал в Феодосии. Участники флешмоба сначала станцевали, а затем из сотни фрагментов выложили на полу изображение здания симферопольского аэропорта. После этого они перевернули полученную композицию, на обратной стороне которой оказалось изображение Айвазовского.

Сейчас картинная галерея, основанная Айвазовским, - один из старейших художественных музеев России, где хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника (416 работ, в том числе 49 эталонных), а также полотна его учеников и последователей. Всего за годы творчества художник создал более 6 тыс. полотен. Галерея размещается в доме, построенном по проекту Айвазовского в 1848 году, позднее художник пристроил к нему большой выставочный зал.

"Великие имена России"

Голосование по присвоению аэропортам РФ имен великих людей проходило с 11 октября по 30 ноября. Россияне выбрали имена великих соотечественников для 47 аэропортов страны. Всего голосовало более 5,52 млн человек, из них через социальные сети - более 2,7 млн человек, с помощью горячей линии - более 220 тыс. человек и через офлайн-голосование - более 2,7 млн человек. По результатам голосования аэропорту Симферополя будет присвоено имя Ивана Айвазовского.

По решению экспертного совета в Архангельске, Нижневартовске и Санкт-Петербурге будут организованы вторые туры голосования с 10 по 21 декабря. Экспертный совет также отложил принятие окончательного решения по утверждению имен победителей в Пензе, Минеральных Водах и Горно-Алтайске.