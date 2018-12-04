Аэропорту Астрахани присвоили имя художника Кустодиева

"Само голосование, новое название аэропорта, несомненно, привлечет внимание к Борису Кустодиеву. Кто-то еще раз вспомнит его картины и полюбуется ими, а кто-то, возможно, впервые откроет для себя его уникальный талант. И мне кажется, что выбор пал именно на Бориса Кустодиева не просто так - это великий художник, который прославил Россию, красоту русской природы, русской женщины на весь мир", - сказала ТАСС Зотеева.

АСТРАХАНЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Имя русского художника Бориса Кустодиева присвоено международному аэропорту Астрахани по итогам голосования в ходе федерального проекта "Великие имена России". Это привлечет внимание к творчеству и биографии художника, считает и. о. министра культуры и туризма Астраханской области Галина Зотеева.

Кроме Кустодиева, в шорт-листе конкурса также были имена императора Петра I, поэта Велимира Хлебникова и летчика, дважды Героя Советского Союза Николая Скоморохова. Зотеева напомнила, что Борис Кустодиев родился в Астрахани и в городе сохранился его дом, в котором создан единственный в России музей художника. Также в фондах Астраханской картинной галереи хранится свыше 190 произведений, связанных с его творчеством.

"Кустодиев даже говорил: "У меня и душа-то по природе астраханка". Более того, мы вместе с нашими музеями подняли много интересных исторических фактов из жизни Бориса Михайловича. Например, последние годы он создавал свои шедевры, сидя в инвалидном кресле и преодолевая мучительные боли - у него был туберкулез костей, сейчас эти шедевры высоко ценятся на самых престижных аукционах. Поэтому хочется, чтобы как можно больше людей знали этого художника и любовались его удивительными картинами", - добавила Зотеева, уточнив, что вопрос создания уголка художника в воздушной гавани сейчас обсуждается, сроки будут известны позже.

Борис Кустодиев (1878-1927) родился в Астрахани, в 18 лет он отправился в Санкт-Петербург в Императорскую академию художеств, где учился у Ильи Репина. Широкую известность получили его картины "Купчиха", "Красавица", "Купчиха за чаем", "Русская Венера", "Большевик", "Портрет Федора Шаляпина". Произведения Кустодиева находятся, в том числе, в Государственной Третьяковской галерее (Москва), Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), Национальном художественном музее Белоруссии (Минск) и галерее Уффици (Флоренция, Италия).

Проект по присвоению аэропортам РФ имен великих людей проходил с 11 октября по 30 ноября. Россияне выбирали имена великих соотечественников для 47 аэропортов страны. Всего проголосовало более 5 млн человек, итоги голосования были озвучены. По решению экспертного совета в Архангельске, Нижневартовске и Санкт-Петербурге будут организованы вторые туры голосования с 10 по 21 декабря.