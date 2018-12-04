Ильхам Алиев пригласил российских туристов чаще посещать Азербайджан

БАКУ, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил россиян чаще посещать Азербайджан в качестве туристов. Об этом он заявил во вторник в интервью телеканалу "Россия 24" на полях проходящей в Баку 4-7 декабря 24-й Азербайджанской международной выставки и конференции "Телекоммуникации, инновации и высокие технологии" (Bakutel-2018).

"Думаю, что россияне меня услышат. Я с удовольствием приглашаю их посетить нашу страну. Мы им всегда очень рады", - сказал Алиев в интервью, текст которого опубликован на сайте главы государства.

Президент подчеркнул, что россияне занимают первое место среди туристов, посещающих Азербайджан. "В этом году, но год еще не закончен, было более 800 тыс. россиян. Россияне устойчиво держат первое место", - отметил он.

По мнению Алиева, в Азербайджане россияне "чувствуют себя как дома". "Здесь нет языкового барьера, к ним очень хорошее отношение, общая наша история также играет важную роль... Уровень обеспечения безопасности, комфорта, гостеприимство азербайджанского народа, исторические памятники, климат. То есть я много могу говорить, почему туристы должны приезжать в Азербайджан", - добавил президент Азербайджана.