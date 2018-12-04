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Присвоение аэропортам имен выдающихся россиян

Калужский аэропорт получил имя Циолковского по итогам проекта "Великие имена России"

Власти региона уверены, что переименование аэропорта повысит узнаваемость города как колыбели космонавтики

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Переименование международного аэропорта Калуга в Циолковский повысит узнаваемость города как колыбели космонавтики, а также позволит повысить привлекательность аэропорта в целом. Такое мнение по итогам голосования за новые имена 47 российских аэропортов в рамках проекта "Великие имена России" во вторник озвучил ТАСС городской голова Калуги Дмитрий Разумовский.

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История конкурса "Великие имена России"

В рамках проекта "Великие имена России" россияне выбирали имена для 47 аэропортов страны, для трех аэропортов из них проведут дополнительный этап голосования. Итоги голосования во вторник были озвучены в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Естественно, узнаваемость нашего города дополнительно повысится, потому что все Калугу знают как колыбель космонавтики, город, в котором жил долгое время, работал Константин Эдуардович Циолковский - основоположник космонавтики и городской аэропорт калужский, областной аэропорт, который сейчас набирает обороты, функционирует. Здорово, что будет носить имя нашего великого соотечественника, нашего земляка", - сказал Разумовский.

В голосовании за присвоение аэропорту имен великих людей были также представлены имена уроженца Калужской губернии, маршала Советского Союза Георгия Жукова (за него проголосовали 32%) и почетного гражданина Калуги, летчика- испытателя Павла Беляева (15%). Большинство - свыше 95 тыс. человек (51% голосов) - проголосовали за основоположника космической теории Константина Циолковского.

По итогам голосования в рамках проекта "Великие имена России" московский аэропорт Шереметьево будет называться в честь поэта Александра Пушкина, а аэропорт Домодедово - в честь ученого Михаила Ломоносова. Решение о проведении второго тура или утверждении результатов голосования по имени для столичного аэропорта Внуково и аэропорта Пензы будет принято через пару дней. Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге также будет ожидать итогов второго этапа голосования.

Индивидуальность Воронежа

Аэропорт Воронежа будет переименован в честь Петра I. По мнению мэра Воронежа Вадима Кстенина, международный аэропорт, расположенный в черте поселка Чертовицкое Рамонского района, с новым именем обретет свою индивидуальность.

"Я рад, что аэропорт получит имя, в нем появится индивидуальность, причем так тесно связанная с Воронежем, ведь Петр I для нашего города безусловно знаковая фигура. У нас есть Петровская набережная, Петровский сквер, памятник императору и даже действующая копия петровского линейного корабля "Гото Предестинация". Аэропорт не находится в Воронеже, но фактически является частью агломерации, важнейшей составляющей в туристической, логистической и инвестиционной привлекательности города", - сказал Кстенин.

Он уточнил, что сам голосовал не за Петра Первого, а за уроженца Воронежа, летчика-космонавта, Героя Советского Союза Константина Феоктистова, имя которого по итогам голосования набрало 22% голосов. Аэропорт Воронежа также мог получить имя поэта Алексея Кольцова, но этот вариант поддержали около 18% голосовавших. За Петра I было отдано 59% голосов.

Результаты голосования

Калининградский аэропорт по итогам голосования будет назван именем императрицы Елизаветы Петровны, аэропорт Краснодара будет носить имя Екатерины II. В Мурманске аэропорту будет присвоено имя императора Николая II.

Аэропорт в Казани получит имя татарского народного поэта Габдуллы Тукая. В честь поэта Мустая Карима будет назван аэропорт Уфы. Аэропорт Симферополя будет назван именем художника Ивана Айвазовского. В Магадане проголосовали за присвоение аэропорту имени артиста Владимира Высоцкого, а имя прославленного певца Дмитрия Хворостовского будет увековечено в названии аэропорта Красноярска.

Омский аэропорт получит имя Героя Советского Союза генерала Дмитрия Карбышева, аэропорт Новосибирска будет именоваться в честь летчика-аса Александра Покрышкина, аэропорт Волгограда будет называться именем летчика Алексея Маресьева.

Среди других победивших в голосовании имен - имена адмирала Геннадия Невельского (аэропорт Хабаровска), физика Игоря Курчатова (аэропорт Челябинска), писателя Антона Чехова (аэропорт Южно-Сахалинска), писателя Платона Ойунского (аэропорт Якутска), географа Владимира Арсеньева (аэропорт Владивостока), промышленника Акинфия Демидова (аэропорт Екатеринбурга), ученого Константина Циолковского (аэропорт Калуга), летчика-космонавта Виталия Севастьянова (Сочи), полководца Александра Суворова (Ставрополь), ученого Дмитрия Менделеева (Тюмени), княгини Ольги (Псков) и авиаконструктора Сергея Королева (Самара).

Голосование по присвоению аэропортам РФ имен великих людей проходило с 11 октября по 30 ноября. Россияне выбрали имена великих соотечественников для 47 аэропортов страны. Всего участие в выборе имени приняли свыше 5,52 млн человек, из них через социальные сети - более 2,7 млн человек, с помощью горячей линии - более 220 тыс. человек и через офлайн-голосование - более 2,7 млн человек.

Теги
РоссияКалужская областьПрисвоение аэропортам имен выдающихся россиян
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