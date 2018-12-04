Путин в День волонтера вручит премии "Доброволец России - 2018"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду посетит в Москве Международный форум добровольцев, где примет участие в церемонии вручения ежегодной премии "Доброволец России". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Мероприятие приурочено к отмечаемому 5 декабря международному и национальному Дню волонтера.

"Основные номинации, в которых будут отмечены активисты, - "Общее дело", "Помощь детям", "Уверенные в будущем", "Рожденные помогать", "Вдохновленные искусством", "Оберегая сердцем", - говорится в сообщении.

Добровольцы и волонтеры

Международный форум добровольцев проходит в Москве со 2 по 5 декабря, в нем принимают участие 15 тыс. человек их всех регионов РФ и 120 зарубежных государств. Форум подводит итог прошедшему в РФ Году добровольца (волонтера), который был объявлен Путиным 6 декабря 2017 года.

Программа заключительного дня форума и церемония вручения премии "Доброволец России - 2018" состоится в Ледовом дворце в Парке легенд. В этом году организаторы всероссийского конкурса добровольцев получили более 15,8 тыс. заявок - в 10 раз больше, чем в прошлом году. Конкурс проводился в 12 номинациях, отбор проходил в возрастных категориях 8-14 лет, 14-18 лет и старше 18 лет. Лучшие проекты прошли региональный отбор, победили в голосовании в интернете и получили высшие оценки жюри.

Лауреаты в зависимости от призового места и масштаба проекта получат от 100 тыс. до 1 млн рублей на развитие своих программ.

Развитие волонтерского движения

В декабре 2016 года президент России в послании Федеральному собранию заявил о необходимости снять все барьеры для развития волонтерства. По поручению главы государства Общественной палатой и Агентством стратегических инициатив был разработан План мероприятий по развитию волонтерского движения в РФ, который был утвержден правительством в июле 2017 года.

В начале 2018 года был принят закон, регулирующий отношения в сфере волонтерской деятельности (вступил в действие с 1 мая). Этот документ был разработан по поручению главы государства после встречи Путина в июле 2017 года с представителями социально ориентированных НКО, благотворительных организаций и волонтерского движения. Законом уравниваются понятия "волонтерство" и "добровольчество", дается определение волонтерской и добровольческой деятельности, к которой также относится "благотворительная деятельность, осуществляемая в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг".

Кроме того, в 2017 году Минэкономразвития разработало проект Концепции развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 года.

В среду, в День добровольца, во всех регионах РФ пройдут праздничные акции, в том числе в 10 крупных городах на фасадах зданий появятся стрит-арты, посвященные идеям и ценностям волонтерства. В Московском метрополитене 5 декабря будет запущен новый тематический поезд, посвященный добровольцам. Также в российский кинопрокат выйдет документальный фильм "Я волонтер. Истории неравнодушных", его одновременно покажут более чем на 2,5 тыс. площадках (в кинотеатрах, домах культуры и волонтерских клубах) России.