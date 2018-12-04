Выпускники российских школ напишут итоговое сочинение

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Выпускники школ в России напишут итоговое сочинение в среду. Его успешное написание является допуском к государственной итоговой аттестации, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Около 665 тыс. выпускников 11-х классов примут участие в написании итогового сочинения в основной срок 5 декабря", - сообщила пресс-служба. Около 13,5 тыс. 11-классников с ограничениями по здоровью будут писать изложение.

На 2018-2019 учебный год выбраны пять открытых направлений тем итогового сочинения: "Доброта и жестокость", "Отцы и дети", "Месть и великодушие", "Мечта и реальность", "Искусство и ремесло". Темы итогового сочинения для различных регионов за 15 минут до его начала по местному времени разместят на официальном информационном портале ЕГЭ.

Итоговое сочинение начнут писать в 10:00 по местному времени, на выполнение задания отведут четыре часа. Для участников экзамена с ограниченными возможностями здоровья продолжительность написания работы увеличивается на 1,5 часа. Рекомендуемый объем итогового сочинения - не менее 350 слов, итогового изложения - 250-300 слов.

Выпускники, получившие неудовлетворительный результат, которые не придут на итоговое сочинение или не завершат его написание по уважительным причинам, смогут написать сочинение в дополнительные сроки - 6 февраля и 8 мая 2019 года.

Итоговое сочинение в выпускных классах проводится с 2014 года во исполнение поручения президента РФ с целью выявления у обучающихся умения мыслить, анализировать и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой литературы. Результатом итогового сочинения является "зачет" или "незачет".