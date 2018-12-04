На Международном форуме СМИ Северного Кавказа в Грозном соберутся около 1 тыс. участников

ГРОЗНЫЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Около 1 тыс. журналистов, блогеров, представителей власти и экспертного сообщества станут участниками VI Международного форума СМИ Северного Кавказа, который пройдет 5-6 декабря в Грозном. Они, в частности, обсудят проблемы и перспективы развития цифровых медиа и национальной прессы, а также поучаствуют в работе медиамастерских.

"В этом году у нас также рекордное количество участников - порядка тысячи человек. При этом люди приезжают из других регионов и даже стран", - сообщила ТАСС директор форума Залму Магомедова.

Форум пройдет в гостинице The Local, открытой к чемпионату мира по футболу 2018 года. Программа предусматривает пленарные заседания, панельные сессии, круглые столы, воркшопы и медиамастерские. Спикерами выступят известные журналисты, представители власти и общественности, PR-специалисты и блогеры, в числе которых генеральный продюсер федерального спортивного телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки, редактор специальных проектов редакции сайта ТАСС Дарья Донина, ведущий и корреспондент телеканала "Россия 24" Дмитрий Щугорев и другие.

Во время работы форума будет функционировать арт-резиденция, включающая в себя региональные выставочные экспозиции, отражающие специфику медийного пространства субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), digital-зону, фотозону и зону прямых эфиров.

Во второй день форума состоится церемония награждения победителей конкурса "Медиа-Кавказ". В общей сложности в шорт-лист конкурса вошло более 100 работ авторов из семи регионов СКФО, а также общерегиональных изданий.

Новые форматы

"Мы готовим новый формат подачи информации. Так, в ночь на 6 декабря в рамках форума будет проходить "Медиа ночь", будет представлен целый комплекс мероприятий и их круглосуточная онлайн трансляция в социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте", - отметила Магомедова.

В этом году при поддержке Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) в рамках форума также впервые пройдут "Дни PR на Кавказе".

"Это площадка для эффективного выстраивания деловых связей и конструктивного диалога между специалистами, занятыми в сфере связей с общественностью и маркетинга, а также представителями власти и СМИ. Она призвана обобщить опыт профессионального сообщества и дать возможность обсудить текущую повестку дня. В программу мероприятия входят насыщенные панельные дискуссии, полезные медиамастерские и, конечно же, центральное пленарное заседание с участием высших должностных лиц Северного Кавказа", - сообщила пресс-служба форума.

О форуме

Форум СМИ Северного Кавказа - ежегодное мероприятие, которое собирает журналистов и блогеров, представителей власти, экспертного и делового сообщества, а также пресс-служб для обмена опытом, обсуждения проблем медиаотрасли и презентации наиболее интересных проектов в Кавказском регионе. В 2017 году форум проводится в Магасе и собрал более 700 участников.

Организатором выступает МЦОИ "Северный Кавказ" при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО, администрации главы и правительства Чеченской Республики и Фонда президентских грантов.