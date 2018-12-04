СК в Год добровольца привлекал волонтеров к поискам тысяч пропавших людей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России в Год добровольца привлекал волонтеров к поискам тысяч пропавших людей, в том числе детей. Об этом сообщили в пресс-службе СК, где ко Дню волонтера, который отмечается 5 декабря, подвели итоги взаимодействия.

Только в первом полугодии этого года были объявлены в розыск 18,172 тыс. пропавших людей (из них более 6 тыс. несовершеннолетних).

"Большинство были обнаружены живыми, при этом следователями Следственного комитета были возбуждены уголовные дела по фактам преступных посягательств в отношении 183 погибших, из них четверо детей", - отметили в СК.

Начало взаимодействия следователей с волонтерами началось восемь лет назад, когда в Подмосковье пропала двухлетняя Лиза Фомкина, а правоохранительные органы необоснованно откладывали поиски из-за охраны праздничных мероприятий. Лишь спустя несколько дней погибших девочку и ее тетю нашли волонтеры. Именно тогда СК инициировал вопрос об активном подключении к поискам добровольцев. По инициативе СК прошла встреча с представителями волонтерских организаций, где были определены возможности взаимодействия правоохранительных органов, спасателей и волонтеров в поиске пропавших людей.

В мае Следственный комитет РФ, МВД, МЧС, Минобороны и Росгвардия подписали документ об алгоритме взаимодействия с волонтерскими организациями и добровольцами. Как отметили в СК, практика показала, что его исполнение позволяет в большинстве случаев найти пропавших живыми, либо в кратчайшие сроки установить лиц, совершивших или пытавшихся совершить преступление.

СК активно сотрудничает с поисковыми отрядами "Лиза Алерт", содружеством волонтеров "Поиск пропавших детей", региональной общественной организацией "Питер-поиск", общественным движением "Легион" и другими.