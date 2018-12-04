В Твери пройдут торжества в честь 700-летия подвига князя Михаила Тверского

ТВЕРЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Торжества по случаю 700-летия подвига князя Михаила Тверского, принявшего мученическую смерть в Орде в XIV веке, отстаивая интересы родной земли, пройдут в Твери. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"5 декабря пройдет Божественная литургия в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе, который был заложен в 1285 году Михаилом Ярославичем и первым тверским епископом Симеоном. Жители и гости региона смогут услышать перезвон колоколов всех храмов области. В этот же день в Тверском императорском дворце откроется выставка "Дом Святого Спаса", посвященная истории храма, в экспозицию вошли артефакты, найденные в ходе раскопок на месте древнего собора", - сказали в пресс-службе.

Также в среду пройдет церемония переименования Советской площади Твери в площадь Михаила Тверского. Ранее сообщалось, что за переименование проголосовало большинство депутатов городской думы. Бывшая Советская площадь расположена в центре Твери, занимает 152 кв. м, в окружающих площадь зданиях размещаются резиденция губернатора Тверской области и другие административные структуры. На площади установлен памятник князю Михаилу Тверскому.

"Состоится церемония гашения почтовой марки "Святой благоверный князь Михаил Тверской". На историческом факультете Тверского государственного университета состоится открытие международной научной конференции "Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие", - уточнили власти.

Планируется, что в учреждениях культуры, библиотеках, школах Тверской области 5 декабря пройдут "уроки мужества" и истории, выставки детского рисунка, кинопоказы, концерты - всего более 80 мероприятий. "Завершится День памяти Михаила Тверского торжественным мероприятием в театре драмы с участием академического хора им. Пятницкого, мужского хора Новоспасского ставропигиального монастыря, ансамбля "Колокола России", заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной и других исполнителей", - резюмировали в пресс-службе.

Михаил Тверской - князь Тверской (1282 или 1286 - 1318), великий князь Владимирский (1305 - 1318), вел борьбу с московским князем Юрием Даниловичем за ярлык на великое княжение. После победы в Бортеневской битве (1317) над объединенным войском монголо-татар и московского князя Михаил Тверской был вызван в Орду. К моменту прибытия великого князя в Орду Юрий Данилович успел настроить против него хана Узбека, после чего Михаил Тверской был убит по приказу хана. Он принял мученическую смерть, а в 1549 году был канонизирован в лике святых.