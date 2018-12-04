Выставка об истории и традициях Кремлевского караула пройдет в Красногорске 7 декабря

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Выставка "Традиции Кремлевского караула", посвященная истории этого подразделения с XVI по ХХI век, а также награждение 95-летнего участника Битвы за Москву пройдут в "Вегас Сити Холл" в Красногорске 7 декабря. Об этом сообщил ТАСС куратор выставки, выпускник училища кремлевских курсантов Максим Ветров.

"На мероприятие приглашены юнармейцы и воспитанники военных училищ. Сама выставка будет состоять из четырех разделов. Первый посвящен стрельцам, второй - созданию "Золотой роты", элитного подразделения лейб-гвардии Роты Дворцовых Гренадер, часть экспозиции будет рассказывать о возрождении парадно-караульного церемониала в 1918 году, еще одна будет посвящена Президентскому полку", - сказал он.

По словам организатора, в экспозиции будут представлены исторические фотографии, произведения живописи и графики художников Студии имени Б. Грекова, а реконструкторы продемонстрируют церемониал почетного караула Московского Кремля различных эпох.

После выставки начнется концерт, в ходе которого 95-летний ветеран Великой Отечественной войны будет награжден памятным золотым знаком "Почетный кремлевец".

"В ходе концерта мы будем награждать участника Битвы под Москвой в 1941 году, Кремлевского курсанта Малинина Бориса Александровича. Во время Великой Отечественной войны его трижды ранили, и трижды медсестры спасали ему жизнь, унося с поля боя. В память об этом он стал инициатором установки в Москве памятника фронтовой медсестре. Сам собрал деньги и утвердил проект", - добавил Ветров.

Выставка и концерт приурочены к 101-й годовщине Московского высшего общевойскового командного орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменного училища. Военное образование в училище получили пять маршалов и более 600 генералов, 92 выпускника были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, два - звания Героя социалистического Труда, 12 - звания Героя Российской Федерации.