Оргкомитет WorldSkills Kazan-2019 получил более 12 тыс. заявок от волонтеров на участие

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Более 12 тыс. заявок на участие в международном чемпионате рабочих профессий WorldSkills Kazan-2019 поступило в оргкомитет чемпионата. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе WorldSkills Russia.

"К настоящему моменту подано 12120 заявок из более чем 70 стран мира. Заявочная кампания продлится до 31 декабря 2018 года", - сообщили в пресс-службе. Всего оргкомитет чемпионата планирует привлечь 3,5 тыс. волонтеров из России и других стран по более чем 20 функциональным направлениям.

Волонтерская программа WorldSkills Kazan-2019 и выездной центр рекрутинга представлены на Международном форуме добровольцев в Москве, участниками которого стали 15 тыс. волонтеров из России и других стран. На форуме, который проходит в 69-м павильоне ВДНХ, можно оставить заявку на участие в проекте в качестве волонтера, отметили в пресс-службе.

Главное международное событие 2019 года в России - 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition 2019 - пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нем примут участие более 1,6 тыс. конкурсантов из более чем 60 стран мира, которые будут соревноваться в 56 компетенциях. Ожидается, что чемпионат и сопутствующие мероприятия посетят до 250 тыс. человек.

Право на проведение чемпионата Казань получила в 2015 году по результатам голосования всех стран-членов международного движения WorldSkills International. В России движение WorldSkills Russia охватывает все 85 регионов и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.