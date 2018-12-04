На Северном Кавказе завершилось формирование подразделений военной полиции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 декабря. /ТАСС/. Этап формирования подразделений военной полиции завершен в гарнизонах 58-й общевойсковой армии, дислоцированной на Северном Кавказе. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Южного военного округа.

"В соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии, дислоцированных в Северной Осетии, Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Южной Осетии завершено формирование подразделений военной полиции общей численностью около одной тысячи человек", - отмечается в сообщении.

Все подразделения укомплектованы военнослужащими по контракту и оснащены бронеавтомобилями "Тигр", специальными средствами, индивидуальными средствами бронезащиты, связи и штатным оружием.

Военные полицейские, прошедшие специальный курс обучения, в местах дислокации войск будут обеспечивать законность, правопорядок, воинскую дисциплину, охрану военных объектов, а также в пределах своей компетенции противодействовать преступности.

Все военнослужащие, окончившие курсы подготовки, имеют сертификат военного полицейского, дающий право на применение специальных средств и нелетального оружия.

В пресс-службе напомнили, что 4 декабря самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ из четырехмесячной командировки в Чечню вернулись около 400 военных полицейских, которые выполнили боевые задачи на территории Сирии.