Хуснуллин сообщил, что "Мосинжпроект" пригласили строить метро в Катаре, Вьетнаме и Индии

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Московская инжиниринговая компания "Мосинжпроект" может приступить к реализации проектов за границей, когда основная часть строительства в столице завершится. Об этом в интервью газете "Ведомости", опубликованном во вторник, сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Мы оставим чисто инжиниринговую функцию. И выйдем на международную арену. У нас уже есть предложения из нескольких стран на работу: Катар, Вьетнам и Индия приглашают строить метро, китайцы смотрят на проект парка "Зарядье", проект "летающего кинотеатра" ("Полет над Москвой") - очень просили, чтобы мы им реализовали такие же", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что пока необходимо сконцентрировать силы на строительстве столичной подземки. Он напомнил, что 2018 год глава Москвы Сергей Собянин объявил годом метро.

"Введем 17 станций. Такого количества станций не вводилось никогда за всю историю Москвы. В целом в наших планах до 2023 года построить и ввести еще 135 км линий, 58 станций и шесть электродепо", - резюмировал Хуснуллин.

"Мосинжпроект" - инжиниринговая компания полного цикла, специализирующаяся на проектах развития транспортной инфраструктуры и инженерных коммуникаций.

Предприятие является единым оператором программы развития Московского метрополитена, генеральным проектировщиком реконструкции вылетных магистралей и развязок, участником программы развития транспортно-пересадочных узлов Москвы, генеральным подрядчиком реконструкции стадиона "Лужники" и управляющей компанией по строительству парка "Зарядье".