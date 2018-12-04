В Магадане из-за сильной метели для младших школьников ввели свободный режим посещения

ТАСС, 5 декабря. Учащиеся 1 - 4 классов школ Магадана (первые смены) из-за неблагоприятных погодных условий могут в среду не посещать занятия, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Родители учащихся 1 - 4 классов первой смены сами принимают решение о посещении школы, поставив в известность классного руководителя", - сказали в пресс-службе.

Из-за климатических особенностей региона на территории Колымы слабые метели являются частым явлением. Однако занятия отменяют или переводят в свободный режим только в том случае, если метели приобретают сильный характер - решения принимаются по каждому отдельному случаю.

По информации Колымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас на территории области отмечается метель и штормовой ветер с порывами до 28 м/с, температура воздуха в Магадане составляет минус 10 градусов, в течение дня прогнозируется ее понижение.