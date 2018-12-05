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МВД не будет полностью исключать упражнения на площадке при сдаче экзаменов на права

Ранее автошколы предложили ГИБДД вдвое сократить количество подобных упражнений
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. МВД России не планирует полного исключения упражнений на площадке во время сдачи экзаменов на права. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства, отвечая на соответствующий запрос.

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"В разработанных изменениях правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами предусматривается объединение экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством, проводимого на площадке, и экзамена в условиях дорожного движения. Проект постановления не предусматривает полного исключения ряда испытательных упражнений, проводимых в настоящее время на закрытой площадке", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, в настоящее время проверка навыков управления автомобилем при движении в поворотах проходит как на закрытой площадке, где экзаменуемым выполняются испытательные упражнения "Змейка" и "Повороты на 90 градусов", так и в условиях дорожного движения.

Ранее сообщалось, что МВД готовит проект постановления, предусматривающий ряд изменений, касающихся экзаменов на сдачу водительских удостоверений.

Как сообщал глава Госавтоинспекции Михаил Черников, изменения коснутся практической части экзамена - планируется объединить испытания в городе и учебной площадке.

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