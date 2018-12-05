МВД не будет полностью исключать упражнения на площадке при сдаче экзаменов на права

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. МВД России не планирует полного исключения упражнений на площадке во время сдачи экзаменов на права. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства, отвечая на соответствующий запрос.

Ранее автошколы предложили ГИБДД вдвое сократить количество упражнений на площадке при сдаче экзамена на водительские права. "В разработанных изменениях правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами предусматривается объединение экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством, проводимого на площадке, и экзамена в условиях дорожного движения. Проект постановления не предусматривает полного исключения ряда испытательных упражнений, проводимых в настоящее время на закрытой площадке", - сказал собеседник агентства.