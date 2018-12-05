МВД не будет полностью исключать упражнения на площадке при сдаче экзаменов на права

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. МВД России не планирует полного исключения упражнений на площадке во время сдачи экзаменов на права. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства, отвечая на соответствующий запрос.
Ранее автошколы предложили ГИБДД вдвое сократить количество упражнений на площадке при сдаче экзамена на водительские права.
"В разработанных изменениях правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами предусматривается объединение экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством, проводимого на площадке, и экзамена в условиях дорожного движения. Проект постановления не предусматривает полного исключения ряда испытательных упражнений, проводимых в настоящее время на закрытой площадке", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время проверка навыков управления автомобилем при движении в поворотах проходит как на закрытой площадке, где экзаменуемым выполняются испытательные упражнения "Змейка" и "Повороты на 90 градусов", так и в условиях дорожного движения.
Ранее сообщалось, что МВД готовит проект постановления, предусматривающий ряд изменений, касающихся экзаменов на сдачу водительских удостоверений.
Как сообщал глава Госавтоинспекции Михаил Черников, изменения коснутся практической части экзамена - планируется объединить испытания в городе и учебной площадке.