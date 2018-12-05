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Обновленные очистные сооружения запустили в Забайкалье для охраны озера Байкал

Стоимость работ по реконструкции очистных сооружений составила 55,9 млн рублей

ЧИТА, 5 декабря. /ТАСС/. Необходимые для охраны озера Байкал очистные сооружения запустили в городе Петровск-Забайкальский Забайкальского края после реконструкции. Об этом в среду сообщили ТАСС в региональном министерстве территориального развития.

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"В Петровск-Забайкальском введены в эксплуатацию обновленные очистные сооружения. Стоимость работ по их реконструкции составила 55,9 млн рублей, из которых 38 млн рублей выделены федеральным бюджетом. Работы осуществляли в рамках федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал", - сказали в пресс-службе министерства.

Очистные сооружения в Петровск-Забайкальском позволят снизить загрязнение реки Хилок - одного из крупнейших притоков Селенги, которая, в свою очередь, впадает в Байкал.

Ранее в 2018 году для охраны самого глубокого озера планеты в Забайкальском крае построили очистные сооружения в селе Красный Чикой. Стоимость объекта составила 129,9 млн рублей и финансировалось по той же федеральной программе охраны озера Байкал.

Город Петровск-Забайкальский находится на западе Забайкальского края. В нем живут около 16,5 тыс. человек. Очистные сооружения здесь построили более полувека назад.

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РоссияЗабайкальский край
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