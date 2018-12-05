Ученые: белые медведи в поисках пищи кочуют на юг Чукотского полуострова

ТАСС, 5 декабря. Белые медведи в поисках пищи вынуждены кочевать в южные районы Чукотского полуострова. Об этом сообщает в среду пресс-служба национального парка "Берингия".

"Чукотское море еще полностью открыто почти до острова Врангеля. Вдоль северного побережья Чукотского полуострова только появляется молодой лед, но он слишком неустойчивый и не позволяет медведям охотиться. Поэтому хищники спускаются вдоль берега на юг в поисках пищи", - цитирует пресс-служба ведущего научного сотрудника национального парка "Берингия" Анатолия Кочнева.

Первого медведя заметили охотники недалеко от села Лорино 1 декабря. По словам очевидцев, медведь шел в сторону поселка Провидения, а потом повернул на север. 3 декабря еще двух направлявшихся на север медведей видели на проливе местные жители.

В прошлом году на береговых лежбищах Чукотского моря было много погибших моржей, которые обеспечили белых медведей пропитанием до образования плотного ледового покрова, поэтому медведи стали появляться на побережье Берингова моря значительно позже, вместе с дрейфом льдов.

"В этом году моржей на лежбища вышло очень мало, впервые за 16 лет наблюдений на острове Колючин мы не видели ни одного свежего трупа моржа. Соответственно, белым медведям досталось меньше пищи", - отмечает Кочнев.

Тем не менее, несмотря на заметное сокращение площади и продолжительности пребывания дрейфующих льдов в Чукотском море, в настоящее время в его акватории не наблюдается какого-либо катастрофического снижения численности белых медведей. Примерная численность чукотско-аляскинской субпопуляции, по словам экспертов, оценивается сейчас в 3 тыс. особей.