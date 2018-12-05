СМИ: Chanel перестанет использовать кожу экзотических животных

"Chanel больше не станет использовать кожу экзотических [животных] в своих будущих творениях", - отметил он. "Будущее наших товаров будет зависеть от ноу-хау и способностей наших ателье", - добавил он.

Павловски сообщил, что дом моды отказывается от использования в том числе кожи крокодила, ящериц, змей и скатов. Запрет включает и натуральный мех, которым Chanel и так крайне редко пользуется в изготовлении одежды и обуви. Одной из причин решения дома моды стала сложность в нахождении поставщиков кожи, которая бы отвечала требованиям к качеству и к этической стороне вопроса. Вместо этого Chanel сосредоточит усилия на разработке современных тканей и кожзаменителей, практически не отличающихся от натуральных материалов.

Карл Лагерфельд, являющийся художественным директором Chanel заявил изданию, что не может припомнить, когда он задумывал коллекции с использованием натурального меха. "Есть проблема с поставками, да и в любом случае это не бизнес Chanel. Мы поступили так, потому что [сама идея] носится в воздухе, однако этот воздух не навязан нам людьми. Это был свободный выбор", - заверил модельер.