ХАБАРОВСК, 5 декабря. /ТАСС/. Региональный экспортный бренд Хабаровского края "Наш выбор 27" зарегистрируют как международный в 2019 году. Об этом ТАСС сообщил в среду и.о. министра торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края Николай Крецу.

Проект "Наш выбор 27" (27 - код региона) реализуется в Хабаровском крае в течение нескольких лет для поддержки местных производителей продукции и поставщиков услуг. Название жители Хабаровского края выбирали с помощью интернет-голосования, логотип определяла специальная комиссия, им стал белый истребитель с цифрой 27 на зелено-голубом фоне. В 2018 году "Наш выбор 27" был зарегистрирован в качестве регионального экспортного бренда.

"Наш выбор 27" зарегистрирован в Роспатенте, сейчас поданы документы на его международную регистрацию. В первую очередь - в Китае, Японии, Южной Корее. Бренд будет зарегистрирован в 2019 году. Это защитит нашу продукцию, наших производителей на внешних рынках", - сказал Крецу.

Он уточнил, что сейчас логотипом "Наш выбор 27" обладают 163 предприятия пищевой, рыбной промышленности, СМИ, предприятия, оказывающие услуги связи, транспортные услуги, а также строительные, деревоперерабатывающие и другие компании.

"Мы пошли по оригинальному пути. Субъекты РФ присваивают, как правило, оригинальный бренд конкретному виду продукции, например "Алтайский мед". Мы же даем логотип хабаровским компаниям, организациям, зарегистрированным в крае и производящим здесь свою продукцию, отличающуюся высоким качеством", - сказал Крецу. Он добавил, что министерство отслеживает развитие предприятий, имеющих логотип. В частности, объемы выпуска продукции в 2018 году увеличили молочные заводы и ряд других производителей.

Бренд, отметил Крецу, продвигается за счет СМИ, скидочной народной карты "Наш выбор 27", которая есть уже у более чем 242 тыс. жителей региона, а также за счет проведения в Хабаровске выставки-ярмарки продукции местных производителей и фестиваля мороженного.

Бренд "Кусун" и продукты на дикоросах

В Хабаровском крае сейчас развивается еще один зарегистрированный в Роспатенте региональный бренд - "Кусун". Так называется придуманный хабаровским барменом холодный чай из березового гриба, брусники и дальневосточной розы, вошедший летом 2018 года в Книгу рекордов России. Тогда местным жителям и гостям города раздали почти 20 тыс. порций этого напитка. Теперь под брендом "Кусун", как сообщил Крецу, будут выпускаться вода, йогурты и колбасные изделия с добавлением дикоросов, в частности брусники.

"Бренд будет присваиваться продукции премиум-класса, сделанной на основе дальневосточных ингредиентов", - сказал Крецу, добавив, что "Кусун" также планируется зарегистрировать как международный для продвижения продукции в Китае.