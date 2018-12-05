Опрос: более 70% россиян с признаками ОРВИ предпочитают болеть на работе

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Более 72% россиян предпочитают ходить на работу и не брать больничный при симптомах ОРВИ, больничный берет каждый пятый. Такие данные предоставили ТАСС в среду в пресс-службе проекта Mail.ru "Здоровье" по результатам соответствующего опроса.

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"Мужчины и женщины выбирают болеть на работе. В случае ОРВИ больничный берет каждый пятый (19%), 72% продолжают ходить на работу. Есть и те, кто может работать из дома без больничного, - таких оказалось только 9%", - говорится в сообщении пресс-службы. В опросе приняли участие 16 тыс. пользователей проекта.

На вопрос "Сколько раз вы посещали врача в этом году?" 39% опрошенных ответили, что ни разу не были в поликлинике. Чуть меньшее число опрошенных - 37% - обращались за помощью два-четыре раза. При этом среди обращавшихся к врачу чуть больше трети недовольны качеством консультации врачей, столько же - удовлетворены качеством консультации.

"Опрос показал, что после обращения к врачам 39% пациентов остаются недовольны, однако 35% все же уходят удовлетворенные визитом. Остальные 26% затрудняются поставить однозначную оценку медикам", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, по результатам опроса почти треть россиян постоянно откладывают свой визит к врачу: каждый пятый россиянин "относится к посещению медучреждений как к необходимости и спокойно идет к врачам", еще 27% респондентов откладывают визит в поликлинику до последнего, а 44% обследуются только в критической ситуации. Около 60% опрошенных ответили утвердительно на вопрос, имеются ли у них хронические заболевания, но на плановые осмотры приходит лишь каждый пятый, 46% опрошенных не следят за статусом заболевания.