NYT: CBS вправе не платить $120 млн обвиненному в домогательствах экс-главе

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. CBS располагает достаточными основаниями для того, чтобы отказать ушедшему в отставку с постов директора и председателя правления этой телекомпании Лесли Мунвесу в выплате $120 млн за досрочное расторжение контракта. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

Она приводит содержание отчета о внутреннем расследовании обоснованности обвинений Мунвеса в сексуальных домогательствах на службе. Авторы документа пришли к заключению, что Мунвес "не по обоюдному согласию [потерпевших] совершил многочисленные противоправные действия сексуального порядка на месте работы и вне его как до, так и после поступления на работу в CBS в 1995 году".

Авторы отчета также обвинили Мунвеса в уничтожении улик и введении следователей в заблуждение с целью сберечь собственную репутацию и сохранить право на большие отступные в связи с досрочной отставкой.

Журнал The New Yorker в конце июля опубликовал материал на основе бесед с шестью женщинами, которые утверждают, что Мунвес их домогался. Инциденты, по их словам, происходили в период с 1985 по 2006 год. Две женщины из них также обвинили Мунвеса в попытках с помощью угроз заставить их хранить молчание об упомянутых эпизодах. Журнал уточнил, что позже в домогательствах Мунвеса обвинили еще шесть женщин.

69-летний Мунвес считается одной из самых могущественных фигур на американском телевидении. Он начинал свою карьеру актером, потом занялся продюсированием. Под его началом CBS поднялась с последних мест в рейтингах до славы одной из самых популярных телекомпаний в США. Мунвес занял пост президента CBS в 1995 году, а исполнительным директором стал в 2006 году.