Разработка законопроекта о защите трудовых прав женщин начнется в 2019 году

ТАСС, 5 декабря. Работа над базовым законопроектом о защите трудовых прав женщин стартует после Нового года, сообщила ТАСС в среду зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, которая является одним из авторов данной инициативы.

"После Нового года включаемся в работу над этим законопроектом", - сказала депутат. По ее словам, сейчас в приоритете доработка проекта закона о профилактике семейно-бытового насилия: итоговый текст документа, вводящего запрет виновным в домашнем насилии приближаться к пострадавшим от их рук (охранный ордер), будет готов до конца декабря.

О планах разработки законопроекта о защите прав женщин в сфере труда стало известно в июле этого года - тогда Госдума отклонила во втором чтении законопроект 15-летней давности о гендерном равенстве. Им предлагалось закрепить гарантии государства по обеспечению равноправия мужчин и женщин в различных сферах, по устранению нарушений законодательства, связанных с дискриминацией по мотивам пола, и так далее. Ранее кабмин направил отрицательный отзыв на законопроект, отметив, что положения дублируют нормы уже действующих актов. Профильный думский комитет рекомендовал палате отклонить законопроект в связи с утратой им актуальности.

Как сообщила тогда Пушкина, вместо него будет разработан новый, современный проект закона, направленный на решение конкретной проблемы ущемления прав женщин в сфере занятости. О необходимости законодательно урегулировать этот вопрос заявлял и спикер Госдумы Вячеслав Володин - один из авторов отклоненного проекта о гендерном равенстве.

Для подготовки документа было заказано масштабное исследование, обзор "Правовое регулирование вопросов социального статуса и защиты прав женщин, анализ российского и зарубежного опыта и совершенствование законодательства РФ" подготовил на основе госконтракта СПбГУ - и дискриминации в стране практически не нашел.

"Результаты исследования готовы, но, как мне кажется, они оказались формальной отпиской, несмотря на большой объем. Они не объективны, содержат большое количество оценочных суждений, авторы вместо глубокого разбора правовых и этический позиций делают свои выводы, исходя из просмотренной сотни судебных решений", - заявила Пушкина. По ее словам, в исследовании, в частности, не нашли отражения проблемы "стеклянного потолка" (вертикальной гендерной сегрегации) и традиционно женских и традиционно низкооплачиваемых областей занятости.

Замглавы комитета заверила, что это не приведет к отказу от создания проекта закона. "Такой законопроект необходим независимо от результатов исследования, жизнь того требует", - заключила Пушкина.

Резолюция о защите женщин от трудовой дискриминации

Резолюция о мерах законодательной защиты прав и возможностей женщин в трудовых отношениях будет составлена по итогам круглого стола, который проведет в Госдуме в среду комитет по вопросам семьи, женщин и детей, добавила Пушкина.

По ее словам, участники мероприятия подтвердят необходимость разработки базового законопроекта об охране трудовых прав россиянок и обсудят проблемные аспекты, на которых предстоит сосредоточиться при работе над документом. "Также будет указано на скорейшую проработку отдельных пунктов Стратегии действий в интересах женщин, в частности, касающихся женского предпринимательства. Кроме того, будет сформулировано общее мнение о необходимости отдельного закона о сексуальных домогательствах как одном из видов дискриминации", - сказала Пушкина.

"По итогам круглого стола планируется создать резолюцию, положения которой позволят защитить женщину от дискриминации в этой сфере", - добавила она.

Замглавы комитета подготовила ряд предложений, направленных на решение проблемы профессиональной дискриминации женщин. В частности, депутат выступает за поощрение работодателей, принимающих меры по устранению гендерного неравенства, а также за поддержку образовательных инициатив для женщин и девочек в традиционно мужских областях занятости (наука, технологии, инженерия, математика).

"Это - и краткосрочные меры, такие, как удовлетворение потребности в гендерно-дифференцированной статистике для поддержания эффективной системы мониторинга решения проблемы ", - говорится в докладе Пушкиной, имеющемся в распоряжении ТАСС. Кроме того, замглавы комитета считает необходимым разобраться с таким "историческим атавизмом", как список запрещенных для женщин профессий, практически неизменен с 1978 года.

В круглом столе примут участие депутаты Госдумы, представители Минтруда, Роструда и Торгово-промышленной палаты, а также общественники и профессора ведущих российских вузов.