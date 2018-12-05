СМИ: Facebook разрешит создание приложений, дублирующих имеющиеся в соцсети сервисы

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Администрация Facebook позволит сторонним компаниям создавать на базе соцсети приложения, которые составят конкуренцию уже существующим в ней сервисам и функциям. Об этом сообщил во вторник отраслевой портал TechCrunch.

Он отмечает, что, как подтвердили представители соцсети, из правил для разработчиков новых приложений для соцсети исчезнет один из пунктов. Он гласит: "Представляйте сообществу нечто уникальное. Не дублируете базовый функционал, который уже предлагается в Facebook.

Как разъясняет портал, в прошлом администрация соцсети не раз вводила ограничения в отношении приложений сторонних разработчиков, которые в значительной степени походили на уже имеющиеся в Facebook продукты. К примеру, как отмечается в публикации, в 2013 году набирали популярность два приложения для обмена сообщениями Voxer и MessageMe, в которых использовалась информация из списка друзей пользователя в Facebook. По оценке TechCrunch, они составили конкуренцию выполняющему аналогичную функцию приложению Facebook Messenger. В итоге доступ к списку друзей для Voxer и MessageMe был ограничен, при этом, некоторые функции из них позже были реализованы в Facebook Messenger.

Как отмечает издание, отмена указанного запрета "существенно снизит риски", связанные с разработкой приложений на базе Facebook. Кроме того, это представит соцсеть в более выгодном свете в глазах регулирующих органов. "Любой, кто обвиняет Facebook в злоупотреблении своим доминирующим положением, лишится одного из аргументов", - констатируется в материале.

Компания Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире. Ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2,2 млрд пользователей.