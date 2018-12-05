{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вручение премии "Доброволец России - 2018". Видеотрансляция завершена

Мероприятие приурочено к международному и национальному Дню волонтера, который отмечается 5 декабря
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии вручения ежегодной премии "Доброволец России" в рамках Международного форума добровольцев.

Основные номинации премии - "Общее дело", "Помощь детям", "Уверенные в будущем", "Рожденные помогать", "Вдохновленные искусством", "Оберегая сердцем". Лауреаты в зависимости от призового места и масштаба проекта получат от 100 тыс. до 1 млн рублей на развитие своих программ.

Мероприятие приурочено к отмечаемому 5 декабря международному и национальному Дню волонтера.

Международный форум добровольцев проходит в Москве со 2 по 5 декабря, в нем принимают участие 15 тыс. человек их всех регионов России и 120 зарубежных государств. Форум подводит итог прошедшему в РФ Году добровольца (волонтера), который был объявлен Путиным 6 декабря 2017 года.

Новые сообщения ↑
Матвиенко призвала построить дворцы художественной гимнастики во всех регионах
Глава Совфеда отметила относительно низкую стоимость такого объекта, но указала на его преимущества
Читать полностью