Вручение премии "Доброволец России - 2018". Видеотрансляция завершена

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии вручения ежегодной премии "Доброволец России" в рамках Международного форума добровольцев.

Основные номинации премии - "Общее дело", "Помощь детям", "Уверенные в будущем", "Рожденные помогать", "Вдохновленные искусством", "Оберегая сердцем". Лауреаты в зависимости от призового места и масштаба проекта получат от 100 тыс. до 1 млн рублей на развитие своих программ.

Мероприятие приурочено к отмечаемому 5 декабря международному и национальному Дню волонтера.

Международный форум добровольцев проходит в Москве со 2 по 5 декабря, в нем принимают участие 15 тыс. человек их всех регионов России и 120 зарубежных государств. Форум подводит итог прошедшему в РФ Году добровольца (волонтера), который был объявлен Путиным 6 декабря 2017 года.