Больницы Приморского края получили 59 машин скорой помощи

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря. /ТАСС/. Пять станций скорой помощи и больницы 12 муниципалитетов Приморского края получили в среду 59 машин скорой помощи, сообщила пресс- служба администрации Приморья.
"Новые медицинские автомобили передали лечебным учреждениям Приморья в среду. 93,5 млн рублей на их покупку направили из краевого бюджета. Ключи главврачам вручил врио губернатора Олег Кожемяко", - говорится в сообщении.
30 скорых класса "В" (автомобиль экстренной медицинской помощи) было передано больницам Дальнегорска, Дальнереченска, Партизанска, Лесозаводска, а также Михайловского, Кавалеровского, Кировского, Надеждинского, Октябрьского, Спасского, Хасанского и Черниговского районов. Кроме того, авто получили станции скорой помощи Артема, Находки, Партизанска, Спасска-Дальнего, Уссурийска. Еще 29 автомобилей - санитарные машины LADA Niva для врачей участковых служб.
Ранее в 2018 году из федерального бюджета Приморью были выделены средства на покупку 31 автомобиля скорой помощи.