МВД планирует в 2019 году объединить "площадку" и "город" при сдаче экзаменов на права

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. МВД России планирует в начале 2019 года внести в правительство проект постановления, предусматривающий изменения в сдаче экзаменов на водительские права, в том числе объединение таких испытаний, как "площадка" и "город". Об этом сообщили в пресс-центре ведомства, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

Сократить количество ДТП: что делают правительство и Госдума, чтобы выполнить эту задачу?

"В настоящее время проект постановления, вносящий изменения в правила проведения экзаменов, находится в заключительной стадии его доработки, после чего он будет направлен в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. По завершении согласования, предварительно в первом квартале следующего года, он будет внесен в правительство Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что проектом постановления в объединенном экзамене предусматривается проверка навыков управления автомобилем только в условиях реального дорожного движения.

Ранее сообщалось, что МВД готовит документ, предусматривающий ряд изменений, касающихся сдачи экзаменов на водительские права. Как сообщал глава Госавтоинспекции Михаил Черников, изменения коснутся практической части экзамена: планируется объединить испытания в городе и на учебной площадке.