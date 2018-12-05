Эксперты предложили ГИБДД отсеивать недобросовестных кандидатов в водители в автошколах

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Экспертное сообщество предложило ГИБДД России "отсеивать" кандидатов в водители, не знающих правил дорожного движения (ПДД), еще на этапе сдачи экзаменов в автошколе и не допускать их до "города". Об этом сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.
В ведомстве отметили, что сотрудники Госавтоинспекции на протяжении нескольких месяцев встречались с представителями отраслевых профессиональных сообществ и экспертами, обсуждали предлагаемые инициативы.
"Особое внимание акцентировалось на отзывах по предлагаемым изменениям и опасением ряда общественных организаций, связанных с допуском кандидатов в водители к экзамену в городе без необходимых на то навыков. Также обращалось внимание, что кандидаты в водители, не имеющие реальных навыков управления, должны "отсеиваться" еще на этапе внутренних экзаменов в автошколе и не получать свидетельство о профессии водителя. Наличие же такого свидетельства у лиц, не имеющих навыков управления и не знающих ПДД, должно являться основанием к рассмотрению вопроса о закрытии недобросовестной автошколы, их выдавшей", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что МВД готовит проект постановления с изменениями, касающимися экзаменов на сдачу водительских удостоверений. В МВД отметили, что этот документ поступит в правительство уже в начале следующего года.