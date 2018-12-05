Сингапур может стать первой в мире страной, где запретят продавать сладкую газировку

СИНГАПУР, 5 декабря. /ТАСС/. Сингапур может стать первой страной в мире, где будет запрещена продажа сладкой газированной воды. Такое предложение содержится в пакете мер, подготовленных министерством здравоохранения республики, которые направлены на борьбу с распространением диабета.

В числе других ограничительных мер - повышение налога на производителей и импортеров подобных напитков. Кроме того, предполагается ужесточение любой рекламы данной продукции, вплоть до ее полного запрета, а также маркировка всех товаров с точки зрения пользы или вреда для здоровья. Подготовленные предложения пока должны пройти общественные слушания, тем не менее власти решительно настроены ужесточить оборот таких напитков. В категорию риска также попали соки, энергетические напитки, питьевые йогурты, порошки кофе "три в одном" и ряд других.

"Сингапур среди развитых стран занимает одной из самых высоких мест по числу заболеваний диабетом - примерно 11%. По прогнозам, если сейчас не принять никаких ограничительных мер, то к 2050 году число страдающих от этого недуга достигнет миллиона человек", - указывается в заявлении минздрава. Специалисты подсчитали, что в среднем каждый сингапурец в сутки потребляет около 12 чайных ложек сахара, примерно 60 г, а половина приходится на сладкие напитки.

Опрошенные газетой Straits Times эксперты в целом поддержали предложенные меры, отметив также необходимость одновременного увеличения продажи здоровых напитков, в том числе свежих соков. В то же время введение дополнительных пошлин на сладкие напитки, по их мнению, может привести лишь к краткосрочному эффекту. "Смирившись с подорожанием, многие продолжат их употреблять в прежних объемах", - указывают эксперты.