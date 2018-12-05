ФСИН одобрила компьютерную программу по размещению заключенных в СИЗО

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России апробировала компьютерную программу размещения заключенных по камерам СИЗО. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФСИН, статья 33 федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" содержит "порядка 12 критериев, которые должны учитываться при размещении подозреваемых, обвиняемых и осужденных в следственном изоляторе или при переводе из одной камеры в другую".

В разных камерах должны размещаться не только фигуранты одного уголовного дела. Раздельно должны содержаться впервые привлекаемые к уголовной ответственности и ранее содержавшиеся в местах лишения свободы; подозреваемые и обвиняемые - раздельно от осужденных, чьи приговоры вступили в силу; отдельно от других должны содержаться обвиняемые в тяжких преступлениях и в особо опасном рецидиве. Курящие по возможности помещаются отдельно от некурящих и так далее. С учетом сочетания этих критериев "действует 46 условий, препятствующих либо наоборот, позволяющих размещать лиц в одной камере", отметили во ФСИН.

Разработанная компьютерная программа "ФСИН - 33 статья контроль" позволяет проверять соответствие требованиям закона при размещении по камерам или при переводе из одной камеры в другую. Сотруднику СИЗО необходимо ввести в компьютер данные на заключенного и обозначить камеру в СИЗО. "Программа сравнивает их с данными уже размещенных в камере заключенных, а также данными о метраже и количестве находящихся в камере лиц и либо разрешает перевод, либо запрещает, обозначая причину запрета, - сообщили во ФСИН. - При положительном заключении программа распечатывает бланк талона на перевод, который приобщается к рапорту сотрудника, инициирующего перевод, и представляется начальнику СИЗО".

Кроме того, добавили в пресс-службе ведомства, программа позволяет удаленно контролировать порядок размещения содержащихся под стражей, проводить мгновенный анализ ситуации с наполненностью камер и вести оперативный анализ по любым параметрам: история перевода, наличие нарушений и так далее.

Программу тестировали на протяжении нескольких лет. В эксперименте приняли участие восемь СИЗО в пяти регионах России, в том числе новые "Кресты" в Санкт-Петербурге, 4-й и 5-й СИЗО в Москве. Опыт ее эксплуатации дал положительные результаты.

Разработчиком программы стала ООО "Специальные электронные системы" - оператор целого ряда функционирующих в УИС интернет-сервисов, включая действующий 10 лет сервис "ФСИН-письмо". Нововведение не освобождает от непосредственной работы с заключенными психологов, оперативников и других сотрудников СИЗО, но помогает им быстрее решать повседневные задачи и четко следовать букве закона.