Смоленский губернатор пообещал проверить сведения о проблемах с водой из-за его резиденции

ТАСС, 5 декабря. Губернатор Смоленской области Алексей Островский намерен обратиться в прокуратуру для проверки информации СМИ, согласно которой из-за строительства резиденции главы региона остался без питьевой воды целый район в областном центре.

Мне важно услышать их мнение по обозначенной в материалах СМИ проблеме. И, самое главное, я никогда не избегал общения с людьми, тем более, с соседями. При этом лично ко мне за последние несколько лет обращений или жалоб граждан по данному вопросу не поступало.

"По итогам вышедших сюжетов в федеральных СМИ обращусь к прокурору Смоленской области с целью оценки надзорным ведомством изложенных фактов. Кроме того, встречусь с двумя депутатами городского совета, ответственными за данную территорию... Мне важно услышать их мнение по обозначенной в СМИ проблеме... Я никогда не избегал общения с людьми, тем более, с соседями", - написал Островский на своей странице в Twitter.

Губернатор добавил, что к нему жалоб от жителей по этому вопросу не поступало. Резиденция губернатора располагается в поселке Гнездово под Смоленском.

В прокуратуре Смоленской области сообщили ТАСС, что пока эту информацию не комментируют.