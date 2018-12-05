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Смоленский губернатор пообещал проверить сведения о проблемах с водой из-за его резиденции

Алексей Островский добавил, что к нему жалоб от жителей по этому вопросу не поступало

ТАСС, 5 декабря. Губернатор Смоленской области Алексей Островский намерен обратиться в прокуратуру для проверки информации СМИ, согласно которой из-за строительства резиденции главы региона остался без питьевой воды целый район в областном центре.

"По итогам вышедших сюжетов в федеральных СМИ обращусь к прокурору Смоленской области с целью оценки надзорным ведомством изложенных фактов. Кроме того, встречусь с двумя депутатами городского совета, ответственными за данную территорию... Мне важно услышать их мнение по обозначенной в СМИ проблеме... Я никогда не избегал общения с людьми, тем более, с соседями", - написал Островский на своей странице в Twitter.

Губернатор добавил, что к нему жалоб от жителей по этому вопросу не поступало. Резиденция губернатора располагается в поселке Гнездово под Смоленском.

В прокуратуре Смоленской области сообщили ТАСС, что пока эту информацию не комментируют.

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