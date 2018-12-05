Власти Приморья назвали причину перебоев с водой в военных городках

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря. /ТАСС/. Копившийся много лет износ коммунальных сетей, в том числе труб водоснабжения, в военных поселках Приморского края, о которых глава региона говорил с министром обороны России, приводит к перебоям с водой в этих населенных пунктах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации края.

Накануне врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой посодействовать в обеспечении граждан бесперебойным водоснабжением в нескольких населенных пунктах Приморья. В их числе Сергеевка, Барано-Оренбургское и Воздвиженка, где, по словам главы региона, необходимо создать условия по бесперебойному надежному обеспечению граждан водой.

"Говоря, непосредственно, о водоснабжении ряда сел, на территории которых расположены военные городки, в частности, Воздвиженка, Сергеевка, то проблемы в данных населенных пунктах копились не один год. В основном, в этих селах скважинное водоснабжение - из-за недостаточного обслуживания падает уровень воды, ухудшается ее качество. Не лучше ситуация обстоит и с самими сетями водоснабжения - они ветшают, увеличивается число порывов на них. Наиболее сложная обстановка сложилась в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа, куда по поручению врио губернатора питьевую воду подвозят автоцистернами", - сообщили в пресс-службе.

По информации властей, в Приморском крае насчитывается более 90 жилых домов и 1300 объектов казарменного фонда, почти 400 километров коммунальных сетей и 98 котельных принадлежат Министерству обороны России. Коммунальная инфраструктура на этих объектах сегодня в значительной степени изношена.

"Обслуживанием жилого фонда занимается Центральное коммунальное жилищное управление Минобороны России. Неоднократно администрация Приморья направляла обращения в эту организацию и непосредственно в военное ведомство о необходимости модернизации коммунального хозяйства военных городков. Однако обслуживающие организации практически каждый год менялись", - передает пресс-служба слова руководителя департамента ЖКХ Приморья Елены Пархоменко.

По закону региональная администрация не может вмешиваться в хозяйство Минобороны, проводя какие-либо работы в коммунальной инфраструктуре военных городков. Тем не менее, по поручению Кожемяко в проекте закона о бюджете Приморья включено проектирование новых систем водоснабжения в Воздвиженке. Реализовать этот план можно будет, если земля и имущество Минобороны будет передано в муниципальную собственность.