Пакет законопроектов о разрешенных подарках чиновникам и депутатам внесли в Госдуму

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ в среду внесло на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов, которым предлагается установить единый перечень подарков, получение которых допускается для госслужащих и депутатов всех уровней. Документ размещен в думской электронной базе данных.
В частности, вводится "перечень подарков, получение которых допускается чиновниками и парламентариями в связи с исполнением должностных обязанностей". Среди них - "подарки в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями", канцелярская печатная продукция с логотипом госорганов, за исключением подарков, изготовленных из драгоценных металлов или камней.
Допустимы будут ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения (награды) от ведомства, в котором трудится одаряемый чиновник, а также от вышестоящего органа и организации. Оговаривается возможность получения презентов от иных государственных инстанций в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами РФ, Центрального банка РФ, локальными нормативными актами организаций.
Законопроект обязывает госслужащих сообщить о полученных подарках и передать их по акту в соответствующий государственный орган, за исключением указанных в перечне. Кроме того, допускается оплата командировочных расходов чиновников за счет принимающей стороны при направлении их в служебные командировки за пределы территории РФ.
В настоящее время для чиновников за коррупционные правонарушения установлена такая мера ответственности, как увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой доверия, иных санкций не предусмотрено. В связи с этим законопроектом предлагается предусмотреть такие виды дисциплинарных взысканий, как выговор и предупреждение о неполном должностном соответствии.