Минприроды: к 2024 году около 60% отходов в РФ будут отправляться на переработку

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Около 60% твердых коммунальных отходов (ТКО) в России будут отправляться на переработку к 2024 году. Об этом в среду сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
"В 2024 году доля ТКО, направленных на утилизацию, в общем объёме достигнет 36%. Доля ТКО, направленных на переработку, - около 60%", - сказал он на правительственном часе в Госдуме, посвященном реализации нацпроекта "Экология".
Нацпроект "Экология" включает в себя также такие федеральные программы как "Чистая страна", "Строительство объектов по сортировке и переработке ТКО преимущественно с использованием российских технологий и оборудования", "Чистый воздух", "Питьевая вода", "Сохранение уникальной водной системы озера Байкал", "Сохранение лесов". Общее финансирование нацпроекта составит 4 трлн рублей, из них внебюджетные источники - 3,2 трлн рублей.
Нацпроект осуществляется в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года.