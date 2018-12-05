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Минприроды: к 2024 году около 60% отходов в РФ будут отправляться на переработку

По словам главы ведомства Дмитрия Кобылкина, доля направленных на утилизацию отходов в общем объеме достигнет 36%

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Около 60% твердых коммунальных отходов (ТКО) в России будут отправляться на переработку к 2024 году. Об этом в среду сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"В 2024 году доля ТКО, направленных на утилизацию, в общем объёме достигнет 36%. Доля ТКО, направленных на переработку, - около 60%", - сказал он на правительственном часе в Госдуме, посвященном реализации нацпроекта "Экология".

Нацпроект "Экология" включает в себя также такие федеральные программы как "Чистая страна", "Строительство объектов по сортировке и переработке ТКО преимущественно с использованием российских технологий и оборудования", "Чистый воздух", "Питьевая вода", "Сохранение уникальной водной системы озера Байкал", "Сохранение лесов". Общее финансирование нацпроекта составит 4 трлн рублей, из них внебюджетные источники - 3,2 трлн рублей.

Нацпроект осуществляется в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года.

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