На Камчатке "граждане СССР" массово отказываются платить за услуги ЖКХ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Компания "Камчатскэнерго", которая занимается производством, передачей и распределением электро- и теплоэнергии, начала получать письма от жителей региона с отказом оплачивать ее услуги. Адресанты называют себя рожденными в СССР и живущими по его конституции, сообщила в среду ТАСС советник гендиректора по информационной политике компании Елена Симаева.

"Мы пока не можем посчитать общее количество таких писем, потому что есть отдельные обращения от рожденных в СССР жителей, а есть обращения из профсоюза "Союз ССР". Они приходят не только к нам, но и в "Водоканал", Фонд капитального ремонта и управляющие компании. Раньше такие обращения были единичными, но сейчас их становится очень много. Люди пишут, что они рождены в СССР, на них действует конституция СССР, и платить за услуги они не будут", - сказала Симаева.

Она пояснила, что по городу начали распространять листовки, на которых было указано, что если человек родился в СССР, то он не должен платить за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Однако телефон организаторов профсоюза, указанный на листовке, оказался отключен.

По ее словам, такие акции приводят к обману людей - подобная позиция организаторов профсоюза подталкивают жителей к неплатежам, а в результате они подвергаются штрафным санкциям, отключениям и судебным разбирательствам. Компания разъясняет, что платить за жилищно-коммунальные услуги необходимо, это требование Жилищного кодекса РФ и других нормативно-правовых актов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Камчатскому краю, обращений от граждан по поводу профсоюза в ведомство не поступало, проверок не проводится.

В пресс-службе Дальневосточной энергетической компании (ДЭК) ТАСС сообщили, что письма от "граждан СССР" с обращениями, касающимися отказа оплачивать электроэнергию, поступают и в Приморском крае. "Во Владивостокский филиал поступает в среднем по два-три подобных письма в месяц. Как и на любое обращение потребителей, мы отвечаем на эти письма, разъясняя необходимость оплачивать услуги", - отметили в пресс-службе ДЭК.

Как отмечается на сайте профсоюза "Союз ССР", чтобы стать его членом, нужно оплатить разовый взнос в 1 тыс. рублей. Еще 200 рублей нужно платить ежемесячно. Как рассказал ТАСС председатель федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин, данный профсоюз в регионе не зарегистрирован, нет у него регистрации и в Минюсте РФ, отметив, что профсоюз может действовать и без регистрации юридического лица, не неся при этом гражданско-правовую ответственность.