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Голикова назвала регионы с наибольшим распространением ожирения

Вице-премьер заметила, что необходимо повышать число граждан, занимающихся спортом
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Станислав Красильников/ТАСС
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Регионы с наибольшим распространением ожирения - это Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Курганская, Тюменская и Новосибирская области, вследствие чего в этих регионах самая высокая заболеваемость диабетом. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

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"Сегодня, по данным статистики, наибольшая распространенность ожирения фиксируется в таких регионах, как Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Курганская, Тюменская и Новосибирская области. Как следствие, здесь самая высокая заболеваемость диабетом", - заявила Голикова.

Она добавила, что здоровый образ жизни связан с развитием физкультуры и спорта, для этого в нацпроекте "Демография" существует отдельный федеральный проект. "Если сейчас регулярно занимаются спортом около 50 млн человек, то за ближайшие шесть лет необходимо увеличить это число до 80 млн", - подчеркнула вице-премьер.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияТюменская областьКировская областьКурганская областьНовосибирская областьОренбургская областьПензенская областьСамарская область
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