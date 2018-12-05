Голикова назвала регионы с наибольшим распространением ожирения

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Регионы с наибольшим распространением ожирения - это Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Курганская, Тюменская и Новосибирская области, вследствие чего в этих регионах самая высокая заболеваемость диабетом. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"Сегодня, по данным статистики, наибольшая распространенность ожирения фиксируется в таких регионах, как Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Курганская, Тюменская и Новосибирская области. Как следствие, здесь самая высокая заболеваемость диабетом", - заявила Голикова.

Она добавила, что здоровый образ жизни связан с развитием физкультуры и спорта, для этого в нацпроекте "Демография" существует отдельный федеральный проект. "Если сейчас регулярно занимаются спортом около 50 млн человек, то за ближайшие шесть лет необходимо увеличить это число до 80 млн", - подчеркнула вице-премьер.