Кириенко призвал губернаторов создавать региональные грантовые фонды

"Хорошо когда есть Фонд президентских грантов, который уже 8 млрд [рублей] направляет на поддержку в том числе добровольческих волонтерских некоммерческих проектов. Но по-хорошему это будет работать, когда в каждом регионе будет фонд еще губернаторских грантов, который в добавление к президентским грантам будет выделять свои дополнительные средства и свое финансирование", - сказал Кириенко в среду в интервью телеканалу RTVI на полях Международного форума добровольцев.

Он заявил о том, что нужно развивать в регионах сеть ресурсных центров для поддержки добровольцев и тиражировать лучшие практики добровольческой деятельности. По его словам, необходимо, чтобы в регионах не надо было придумывать новые методики волонтерской работы, а можно было взять уже готовые.

При этом Кириенко добавил, что методика подготовки волонтеров для чемпионата мира по футболу признана одной из лучших в мире. "У нас здесь целая делегация Катара, которая приехала специально с задачей посмотреть весь опыт подготовки волонтеров в России и применить его для проведения чемпионата мира по футболу в Катаре", - заключил он.

Международный форум добровольцев проходит в Москве 2-5 декабря, он приурочен к международному и национальному Дню волонтера, отмечаемому 5 декабря.

В мероприятии принимают участие более 15 тыс. человек. Текущий год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом добровольца (волонтера).