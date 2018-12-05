В Совбезе РФ исключили наличие источников потенциальных конфликтов в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Арктика на сегодняшний день является территорией мира, заявил в ходе пленарного заседания VIII Международного форума "Арктика: Настоящее и будущее" заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Сергей Вахруков. По его словам, источников для конфликтов в этом регионе в настоящий момент нет.

"Мы прекрасно понимаем, что Арктика - это территория мира и диалога, мы отдаем себе отчет, что потенциальных источников конфликтов в Арктике сегодня нет, и их там не должно быть", - сказал Вахруков.

По его словам, развитие Арктики в первую очередь связано с "широким обеспечением и развитием международного сотрудничества".

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники будут обсуждать вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защита прав коренных народов, молодежная политика в Арктике, подготовка кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета.