Россияне выбрали для аэропортов Дальнего Востока имена писателей и первопроходцев

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Жители Дальнего Востока выбрали названия для главных аэропортов этой части страны. Как следует из таблицы, опубликованной на сайте проекта "Великие имена России", воздушные гавани Дальневосточного федерального округа (ДФО) получат имена мореплавателей и исследователей региона Витуса Беринга, Геннадия Невельского и Николая Муравьева-Амурского, ученого Владимира Арсеньева, писателей Антона Чехова, Юрия Рытхэу и Платона Ойунского, а также поэта и артиста Владимира Высоцкого. На протяжении двух месяцев россияне голосовали за присвоение имен выдающихся личностей 47 аэропортам страны. На рассмотрение жителей ДФО были представлены имена выдающихся полководцев, политиков, ученых, внесших значительный вклад в развитие этой земли. По результатам конкурса корреспонденты ТАСС расспросили местных деятелей культуры и ученых об их отношении к победившему варианту. Основатели и первооткрыватели Аэропорты Владивостока, Хабаровска, Благовещенска и Петропавловска-Камчатского по итогам конкурса получили имена великих исследователей, осваивавших Дальний Восток. За имя генерал-губернатора Восточной Сибири графа Николая Муравьева-Амурского "боролись" сразу несколько воздушных гаваней. Однако наибольшее число местных жителей - 59% - проголосовали за его кандидатуру в Благовещенске и Амурской области. В городе установлено два памятника Муравьеву-Амурскому, его имя присвоено Амурской областной научной библиотеке.

Аэропорт Петропавловска-Камчатского, которому присвоят имя мореплавателя Витуса Беринга, уже готов украсить существующее здание терминала баннером с портретом знаменитого путешественника. А в новом здании, которое планируют построить к 2021 году, земляки Беринга из датского города Орхус пообещали установить постоянную музейную экспозицию личных вещей путешественника. "Когда был сформирован длинный список кандидатов, датчане выразили готовность в случае победы своего земляка предоставить уникальный материал, связанный с Берингом, его семьей. Это одежда, карты, книги, которые он присылал родственникам, личные вещи", - рассказал ТАСС председатель Общественной палаты Камчатского края Алексей Костылев. Имя адмирала Геннадия Невельского тоже попало в лидеры голосования сразу в нескольких регионах, но в итоге активнее всего за этот вариант проголосовали жители Хабаровского края. По мнению кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной и всеобщей истории Педагогического института Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) Станислава Сливко, значимость фигуры Невельского не вызывает сомнений. "Благодаря его деятельности было подготовлено присоединение Приамурья к России, он прославился и как путешественник, и как исследователь Дальнего Востока, и как морской офицер. Сама фигура Невельского заслуживает того, чтобы в его честь называли объекты, однако аэропорты - это мое личное мнение - должны называться именами тех людей, которые внесли вклад в развитие гражданской авиации. А Невельской жил во времена, когда еще эра авиации не настала вообще", - считает историк. Владивостокскому аэропорту жители выбрали имя исследователя Уссурийского края Владимира Арсеньева. Директор музея, названного его именем, Виктор Шалай ранее выступал за имя Муравьева-Амурского, теперь на вопрос корреспондента ТАСС ответил: "Vox populi - vox Dei" (лат. "Глас народа - глас Божий"). Председатель краевого отделения Русского географического общества Алексей Буяков, тоже голосовавший за вариант с именем генерал-губернатора Восточной Сибири, считает не менее достойным и кандидатуру Арсеньева. "Владимир Клавдиевич достоин как путешественник и писатель, как человек, который не только прожил здесь долгое время, но и исследовал, в том числе те места, где расположен сегодня наш аэропорт", - сказал Буяков. Поэт и драматург Имена писателя и драматурга Антона Чехова и поэта и актера Владимира Высоцкого будут присвоены двум дальневосточным аэропортам. В Южно-Сахалинске, где уже есть немало объектов, посвященных Чехову, теперь будет и аэропорт его имени. За него проголосовали 40% участвовавших в выборе жителей региона.

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