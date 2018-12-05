Россияне выбрали для аэропортов Дальнего Востока имена писателей и первопроходцев

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Жители Дальнего Востока выбрали названия для главных аэропортов этой части страны. Как следует из таблицы, опубликованной на сайте проекта "Великие имена России", воздушные гавани Дальневосточного федерального округа (ДФО) получат имена мореплавателей и исследователей региона Витуса Беринга, Геннадия Невельского и Николая Муравьева-Амурского, ученого Владимира Арсеньева, писателей Антона Чехова, Юрия Рытхэу и Платона Ойунского, а также поэта и артиста Владимира Высоцкого.
На протяжении двух месяцев россияне голосовали за присвоение имен выдающихся личностей 47 аэропортам страны. На рассмотрение жителей ДФО были представлены имена выдающихся полководцев, политиков, ученых, внесших значительный вклад в развитие этой земли. По результатам конкурса корреспонденты ТАСС расспросили местных деятелей культуры и ученых об их отношении к победившему варианту.
Основатели и первооткрыватели
Аэропорты Владивостока, Хабаровска, Благовещенска и Петропавловска-Камчатского по итогам конкурса получили имена великих исследователей, осваивавших Дальний Восток. За имя генерал-губернатора Восточной Сибири графа Николая Муравьева-Амурского "боролись" сразу несколько воздушных гаваней. Однако наибольшее число местных жителей - 59% - проголосовали за его кандидатуру в Благовещенске и Амурской области. В городе установлено два памятника Муравьеву-Амурскому, его имя присвоено Амурской областной научной библиотеке.
Аэропорт Петропавловска-Камчатского, которому присвоят имя мореплавателя Витуса Беринга, уже готов украсить существующее здание терминала баннером с портретом знаменитого путешественника. А в новом здании, которое планируют построить к 2021 году, земляки Беринга из датского города Орхус пообещали установить постоянную музейную экспозицию личных вещей путешественника. "Когда был сформирован длинный список кандидатов, датчане выразили готовность в случае победы своего земляка предоставить уникальный материал, связанный с Берингом, его семьей. Это одежда, карты, книги, которые он присылал родственникам, личные вещи", - рассказал ТАСС председатель Общественной палаты Камчатского края Алексей Костылев.
Имя адмирала Геннадия Невельского тоже попало в лидеры голосования сразу в нескольких регионах, но в итоге активнее всего за этот вариант проголосовали жители Хабаровского края. По мнению кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной и всеобщей истории Педагогического института Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) Станислава Сливко, значимость фигуры Невельского не вызывает сомнений.
"Благодаря его деятельности было подготовлено присоединение Приамурья к России, он прославился и как путешественник, и как исследователь Дальнего Востока, и как морской офицер. Сама фигура Невельского заслуживает того, чтобы в его честь называли объекты, однако аэропорты - это мое личное мнение - должны называться именами тех людей, которые внесли вклад в развитие гражданской авиации. А Невельской жил во времена, когда еще эра авиации не настала вообще", - считает историк.
Владивостокскому аэропорту жители выбрали имя исследователя Уссурийского края Владимира Арсеньева. Директор музея, названного его именем, Виктор Шалай ранее выступал за имя Муравьева-Амурского, теперь на вопрос корреспондента ТАСС ответил: "Vox populi - vox Dei" (лат. "Глас народа - глас Божий"). Председатель краевого отделения Русского географического общества Алексей Буяков, тоже голосовавший за вариант с именем генерал-губернатора Восточной Сибири, считает не менее достойным и кандидатуру Арсеньева.
"Владимир Клавдиевич достоин как путешественник и писатель, как человек, который не только прожил здесь долгое время, но и исследовал, в том числе те места, где расположен сегодня наш аэропорт", - сказал Буяков.
Поэт и драматург
Имена писателя и драматурга Антона Чехова и поэта и актера Владимира Высоцкого будут присвоены двум дальневосточным аэропортам. В Южно-Сахалинске, где уже есть немало объектов, посвященных Чехову, теперь будет и аэропорт его имени. За него проголосовали 40% участвовавших в выборе жителей региона.
"Результат был ожидаем - о Чехове и его творчестве знают на Сахалине не только историки и ученые, но и самые маленькие жители острова. Причем знают больше, чем о других людях, чьи имена представлены в проекте", - сказала ТАСС директор литературно-художественного музея книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" Евгения Фирсова.
Еще одно имя на карте дальневосточных аэропортов присвоили в честь поэта и актера Владимира Высоцкого, этот вариант лидировал с большим отрывом на протяжении всего голосования в Магаданской области. На берегу бухты Нагаева в ближайших окрестностях областного центра уже стоит памятник Высоцкому. Двадцать восьмого ноября Магадан посетил его сын Никита Высоцкий, который поблагодарил жителей их выбор.
Владимир Высоцкий побывал в Магадане в марте 1968 года. Регион он прославил в нескольких песнях, самой известной из которых стала "Мой друг уехал в Магадан".
Ученый и писатель
Аэропорт Угольный на Чукотке получит имя писателя Юрия Рытхэу, данный вариант набрал 37% голосов. Альтернативное предложение - присвоить аэропорту имя космонавта Павла Виноградова - уступило 10% голосов, с сильным отставанием шли предложения назвать аэропорт в честь летчика Тимофея Елкова или поэтессы Антонины Кымытваль. Рытхэу не только писал прозу на чукотском и русском языках, но и занимался переводческой деятельностью - его перу принадлежат переводы на чукотский произведений Пушкина, Льва Толстого и Горького.
Международному аэропорту Якутска присвоят имя Платона Ойунского, за него проголосовали больше половины участников голосования. Писателя и филолога Ойунского называют основоположником якутской советской литературы. Его имя носят Академический театр Республики Саха (Якутия) и литературный музей в Якутске. Памятник Ойунскому стоит на центральной площади Якутска.
Великие имена России
Имена для 47 аэропортов России выбирали с 11 октября по 30 ноября, отдать свой голос можно было на сайте "Великиеимена.рф", а также в социальных сетях, по телефону или заполнив анкету у волонтеров. В проекте приняли участие более 5,5 млн человек, в большинстве регионов победителями признаны имена, набравшие простое большинство голосов.
Изначально списки имен-претендентов формировали региональные Общественные палаты, к ним были добавлены имена, предложенные жителями в ходе интернет-голосования. Затем ВЦИОМ провел соцопросы жителей охваченных проектом регионов, в результате были выявлены тройки и четверки имен- финалистов. Они вошли в шорт-лист общероссийского голосования, которое проводилось с 12 по 30 ноября.