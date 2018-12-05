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Северный Кавказ

Министр здравоохранения КЧР оказал медицинскую помощь пассажиру на борту самолета

Это позволило избежать экстренной посадки борта, рассказали в минздраве республики

ЧЕРКЕССК, 5 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения Карачаево-Черкесии (КЧР) Казим Шаманов оказал помощь пассажиру самолета, летевшего ночью из Москвы в Минеральные Воды, что позволило избежать экстренной посадки борта. Об этом сообщили в среду ТАСС в минздраве республики.

"Одной из женщин примерно через час после взлета стало очень плохо. Необходимую помощь оказал ей министр здравоохранения КЧР, и самолету, летевшему в понедельник ночным рейсом из Москвы в Минеральные Воды, не пришлось совершать экстренную посадку", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил ТАСС Шаманов, у жительницы Пятигорска после взлета упало давление до критических отметок. "Я оказался единственным врачом на борту, помогала мне одна из пассажирок самолета. Нам удалось стабилизировать состояние женщины, и она самостоятельно смогла спуститься с трапа самолета", - сказал Шаманов.

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РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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