Астраханский губернатор прокомментировал присвоение аэропорту имени Кустодиева

Будете вы летать "из Туполева" или "из Жукова" - в скором времени предстоит выбирать вам самим

В честь кого могут назвать крупнейшие российские аэропорты Будете вы летать "из Туполева" или "из Жукова" - в скором времени предстоит выбирать вам самим

Новое, дополнительное название для аэропорта было выбрано в рамках конкурса "Великие имена России". Кроме варианта с Кустодиевым в шорт-листе конкурса были имена императора Петра I, поэта Велимира Хлебникова и летчика, дважды Героя Советского Союза Николая Скоморохова. По информации пресс-службы регионального минкультуры, за имя Кустодиева проголосовали 27,5 тыс. человек из 75 тыс. принявших участие в проекте.

"Борис Кустодиев на весь мир прославил Астрахань и ее жителей в своих работах. Теперь о его творчестве узнают еще больше людей. Думаю, имя астраханского аэропорта подтолкнет многих гостей области к знакомству с наследием великого мастера, который в одном из писем признался, что не поменял бы Астрахань ни на один другой город и сказал: "У меня и душа-то по природе астраханка", - заметил Морозов.

Борис Кустодиев (1878-1927) родился в Астрахани, в городе сохранился его дом, в котором создан единственный в России музей художника. Широкую известность получили его картины "Купчиха", "Красавица", "Купчиха за чаем", "Русская Венера", "Большевик", "Портрет Федора Шаляпина".

Проект по присвоению аэропортам РФ имен великих людей проходил с 11 октября по 30 ноября. Россияне выбирали имена великих соотечественников для 47 аэропортов страны. В рамках проекта проголосовали более 5 млн человек, итоги голосования были опубликованы накануне вечером. По решению экспертного совета в Архангельске, Нижневартовске и Санкт-Петербурге будут организованы вторые туры голосования с 10 по 21 декабря.