УПЦ не будет участвовать в Объединительном соборе по созданию новой церкви на Украине

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не будет участвовать в Объединительном соборе по созданию украинской автокефальной церкви, который состоится 15 декабря. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду глава Информационно-просветительского отдела УПЦ, архиепископ Климент.

"Наша позиция не изменилась. Украинская православная церковь не будет участвовать в этом соборе, поскольку создание украинской автокефальной церкви не отвечает каноническим нормам", - сказал архиепископ.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор по созданию украинской автокефальной церкви состоится 15 декабря. По его словам, "Вселенский патриарх Варфоломей подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и иерархам Украинской православной церкви Московского патриархата с приглашением принять участие в этом историческом событии".

Константинопольский патриархат на заседании синода 9 - 11 октября объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху). Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине - Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. В ответ на эти действия синод Русской православной церкви 15 октября принял решение о невозможности дальнейшего совместного служения литургий (евхаристического общения) с Константинополем. 13 ноября в Киево-Печерской лавре прошел собор епископата канонической Украинской православной церкви. По его итогам было объявлено, что синод признал недействительными решения Константинополя по Украине и заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. В Украинской православной церкви также выступили против присоединения к процессам предоставления автокефалии церкви на Украине и смены своего названия.