Голикова заявила, что около 450 тыс. ЭКО планируется провести за шесть лет за счет ОМС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Более 450 тыс. циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) планируется выполнить за шесть лет бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) семьям, страдающим от бесплодия. Об этом заявила в среду в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

"Семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы ОМС в рамках проекта будет выполнено не менее 450 тыс. циклов экстракорпорального оплодотворения", - сказала она.

Ранее сообщалось, что в 2017 году было выполнено 65 тыс. циклов ЭКО.