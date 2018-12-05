Власти Севастополя отметили готовность города принять форум "Таврида" в разных форматах

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Севастополь имеет большой потенциал для проведения мероприятий федерального уровня, в том числе форума "Таврида", и готов предоставить площадки для его проведения в разных форматах. Об этом заявил ТАСС в среду начальник севастопольского городского управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

Ранее сообщалось, что форум "Таврида", который проходит в Крыму, будет расширен и станет круглогодичным. При этом он по-прежнему будет проходить на полуострове.

"Севастополь с точки зрения потенциала молодежи, умения организовывать мероприятия различного уровня, я более чем уверен, смог бы вытянуть часть федеральной форумной кампании на следующий год <…> В случае, если Федеральное агентство по делам молодежи будет рассматривать регион как одну из локаций проведения части форума "Таврида" или [всего] форума в целом, мы тогда будем погружаться в это детально и прорабатывать, предлагать губернатору на утверждение этот формат", - сказал Резниченко.

Он уточнил, что пока правительство Севастополя не получало предложений относительно "Тавриды". Более конкретно о том, на какой площадке его готовы принять, можно будет говорить после того, как будет понятен формат проведения мероприятия. "Локация и территория зависит от того, чем мы ее можем наполнить. Должна быть отправная точка. Это дневная программа, концертная программа, проживание и питание. Эти реперные точки влияют на определение возможностей и рассмотрения каких-либо площадок", - пояснил собеседник.

Власти Республики Крым также пока не получали предложений о новых форматах проведения форума. "Мы пока не обладаем информацией о планах форума на следующий год. Пока известно, что форум пройдет точно в Крыму", - сообщил ТАСС замминистра образования, науки и молодежи республики Константин Аликин.

Заместитель председателя Госсовета Крыма, председатель комитета по образованию науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков считает форум крайне важным и знаковым событием для полуострова. "Форум очень важен, это знаковое мероприятие для Крыма. Он превратился за четыре года в символ новых подходов в работе с молодежью. Для многих молодых лидеров он является первым толчком [к тому], чтобы почувствовать свою причастность к решению молодежных проблем", - отметил он ТАСС.

О форуме

Молодежный форум "Таврида" проходил в течение лета на черноморском побережье Крыма с 2014 года, когда полуостров вошел в состав РФ. Мероприятие объединяет преимущественно людей, занимающихся различными областями искусства: театром, кино, музыкой, танцем и другими художественными направлениями.