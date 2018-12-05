Константинопольский патриархат назвал своим Троицкий храм РПЦ в Пхеньяне

ПХЕНЬЯН, 5 декабря. /ТАСС/. Константинопольский патриархат включил Троицкий храм Русской православной церкви (РПЦ) в Пхеньяне в список приходов, находящихся в его юрисдикции на Корейском полуострове. Об этом в среду сообщило посольство РФ в КНДР на своей странице в Facebook.

"Нас немало удивило то, что в далеком Стамбуле всерьез считают своим пхеньянский Троицкий храм (находящийся в каноническом ведении Патриарха Московского и всея Руси - прим. ТАСС). Во всяком случае, это следует из календаря, изданного Корейской митрополией Константинопольского патриархата по случаю визита в Сеул патриарха Варфоломея", - подчеркнуло российское диппредставительство, сопроводив комментарий фотографией календаря, изданного в южнокорейской столице.

Как отмечает посольство, Свято-Троицкий храм в Пхеньяне был возведен как символ корейско-российской дружбы по решению бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира (1941-2011). По окончании строительства в августе 2006 года церковь была торжественно освящена митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом (ныне патриарх). "Вселенский Патриархат, который был доставлен в Корею на штыках греческих солдат в 1950 году, по определению не может иметь какого-либо отношения к этому проекту", - подчеркнуло диппредставительство.

Украинский сценарий для КНДР

По данным посольства, в настоящее время православная церковь в Пхеньяне имеет около полутора сотен постоянных прихожан, среди них многие сотрудники российского диппредставительства и члены их семей. Священники храма являются выпускниками духовных учебных заведений Москвы и Хабаровска.

"Спрашивается, какое отношение к нашему храму имеет патриарх Варфоломей? - задаются вопросом авторы комментария. - Зачем он ему? Потешить свои амбиции? Превратить плоды служения российских миссионеров в политиканство, паразитирующее на вере?"

По мнению посольства, патриарху Варфоломею не удастся вызвать хаос в КНДР по тому же сценарию, как это было сделано на Украине. "Мы не видели здесь греков, но если они придут помолиться вместе с нами, будем рады братьям по вере. Но забрать наш храм себе у патриарха Варфоломея не получится ни при каких обстоятельствах", - резюмирует диппредставительство.

В начале декабря председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в ходе визита в КНДР совершил богослужение в пхеньянском храме Святой Троицы. Перед приездом в Пхеньян архипастырь посетил Сеул, где заявил, что Русская православная церковь направит в Южную Корею своего священника для русских верующих, которые ранее посещали храмы Константинопольского патриархата, а позднее там будет создан приход РПЦ. Как подчеркнул митрополит, такое решение было принято в связи с разрывом отношений Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом из-за его действий на Украине.