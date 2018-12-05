В России появится приложение для выявления фальсифицированных продуктов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Мобильное приложение для определения недоброкачественных и фальсифицированных продуктов будет создано в России. Об этом сообщила в среду в рамках правительственного часа на заседании Совета Федерации заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

"Важно, чтобы каждый гражданин мог получить информацию о продуктах питания, которые он употребляет. Для этих целей предусмотрено создание информационного ресурса, позволяющего населению, приходя в магазин, получать с помощью специальной программы для телефона достоверные сведения о продуктах питания, в том числе выявлять фальсифицированную и недоброкачественную продукцию", - сказала она.

В рамках нацпроекта будет разработана и внедрена система мониторинга питания различных групп населения. Это позволит предотвращать развитие различных заболеваний, связанных с питанием, в первую очередь болезней сердечно-сосудистой системы, диабета, новообразований, болезней желудочно-кишечного тракта, добавила вице-премьер.